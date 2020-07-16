 

Динозавра с крюками обнаружили палеонтологи

16.07.2020, 23:55, Новости дня

Палеонтологи обнаружили окаменелости странного существа с большой челюстью и скрюченными когтями в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.

По словам ученых, это животное является членом группы динозавров под названием maniraptorans. Эта группа включает виды динозавров, которые эволюционировали в птиц.

У внушающего страх существа была челюсть с множеством зубов и большие скрюченные когти. Каждый коготь был расположен на конце короткой лапы с одним пальцем. Обнаружилось, что кроме острых зубов и странных конечностей, у Trierarchuncus prairiensis был пух и длинный хвост. Длина хвоста составляла около трех метров.

Маленькие зубы указывают на то, что динозавр питался травой и насекомыми, а его крючковатые когти предназначались для срезания растений.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / В РФ захотели создать аналогичный американскому нефтяной резерв

25.05 / Два человека погибли в страшной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. Видео

08.07 / Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

15.05 / Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

10.06 / Афроамериканец Джордж Флойд похоронен на кладбище в пригороде Хьюстона

20.06 / Стали известны подробности о женщине, подозреваемой в закатывании сына в бетон

19.06 / Долю темнокожих в руководстве Facebook собрались увеличить на 30%

03.06 / ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

23.06 / Ученые выделили белок, который помогает восстановиться после сердечного приступа

28.05 / American Airlines планирует сократить 30% управленческого и административного персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска