Динозавра с крюками обнаружили палеонтологи

16.07.2020, 23:55, Новости дня

Палеонтологи обнаружили окаменелости странного существа с большой челюстью и скрюченными когтями в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.

По словам ученых, это животное является членом группы динозавров под названием maniraptorans. Эта группа включает виды динозавров, которые эволюционировали в птиц.

У внушающего страх существа была челюсть с множеством зубов и большие скрюченные когти. Каждый коготь был расположен на конце короткой лапы с одним пальцем. Обнаружилось, что кроме острых зубов и странных конечностей, у Trierarchuncus prairiensis был пух и длинный хвост. Длина хвоста составляла около трех метров.

Маленькие зубы указывают на то, что динозавр питался травой и насекомыми, а его крючковатые когти предназначались для срезания растений.