Le Figaro – Иран поможет Сирии с ПВО, но последнее слово всё равно за Россией

16.07.2020, 23:50, Новости дня

Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве, и, как пишет Le Figaro, Тегеран может защитить Сирию от авианалётов Израиля. Впрочем, по словам экспертов, вряд ли это соглашение сильно скажется на обстановке: русские останутся хозяевами неба, а Асад лишь хочет показать, что в случае непредвиденной ситуации у него есть и другие союзники в регионе.



Reuters

В то время как трансграничная помощь из Турции в адрес повстанческих районов Сирии сильно сократилась под давлением России, обстановка в провинции Идлиб ухудшается, пишет Le Figaro. Так, российско-турецкий патруль во вторник подорвался на бомбе, когда проезжал по дороге, разделяющей повстанческие силы от тех, что лояльны Дамаску. Как отмечает автор статьи, это показывает слабость соглашения о деэскалации региона, тогда как Дамаск и вовсе порывается возобновить свои вооружённые действия, чтобы взять под свой контроль всю страну.

Однако на данный момент, как пишет автор статьи, у Дамаска в краткосрочной перспективе иные приоритеты. Так, советник Башара Асада отметил, что подписание соглашения о военном сотрудничестве между Ираном и Сирией — это первый этап их совместных действий, чтобы победить западные санкции. Сирия пока находится под санкциями США, и этот факт ещё сильнее сказывается на бедственном состоянии населения.

Сейчас же, по сообщениям из разных источников, Тегеран согласился укрепить сирийские системы ПВО, которые не справляются с ударами со стороны Израиля. С 2014 года Израиль на постоянной основе наносит удары против объектов Ирана и его союзника — «Хезболлы».

Впрочем, и у РФ есть свои противоракетные системы С-400 на территории Сирии, но она воздерживалась от ударов по израильским целям. РФ также поставляла Дамаску системы С-300, и это самые передовые системы, что есть у Асада, но они также никогда против израильских самолётов не использовались. Как пишет автор статьи, есть данные, что ими управляют российские военные.

Как пишет издание, в своём противостоянии с Израилем и особенно с США Асад заинтересован в тактическом сближении с Ираном. Так, сирийский генерал Багери отмечал, что обе страны решительно намерены противостоять давлению со стороны США. Однако, как отмечает автор статьи, последнее слово всё равно останется за Россией.

В марте между Сирией и Турцией произошло обострение напряжённости: после того, как турецкие солдаты пострадали от сирийской атаки, Турция нанесла удар по Сирии с помощью беспилотников и установила системы противовоздушной обороны в некоторых местах провинции Идлиб по соседству с Турцией. Но российские силы не дали на это ответа.

До этого момента системы Ирана, установленные в Сирии для защиты иранских баз от рейдов Израиля, не показывали особенной эффективности. Израиль настаивает, что он не позволит своему иранскому врагу укрепиться у его границ.

«Призывая Иран, Асад хочет показать русским, что, если они его оставят, у него всегда будет Тегеран под боком. Но в операционном плане военное соглашение Сирии и Ирана вряд ли изменит ход событий. Русские останутся хозяевами неба, большинство иранских систем противовоздушной обороны к тому же построены по русским моделям», — приводит издание слова неназванного дипломата.

Впрочем, есть у Ирана и системы нового поколения, которые могут причинить проблемы Израилю. Так, одна такая ракета в июне 2019 года сбила американский беспилотник, и это чуть не вызвало ответ со стороны США, напоминает Le Figaro.