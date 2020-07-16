 

Россия сократила вложения в госдолг США

16.07.2020, 23:48, Новости дня

В мае 2020 года РФ сократила вложения в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.

Согласно данным Минфина США, в мае РФ сократила объем вложений в госдолг США с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд долларов. При этом на долю долгосрочных американских гособлигаций пришлось 3,75 млрд долларов по сравнению с 4,01 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных – 1,63 млрд вместо 2,83 млрд долларов в апреле, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем трежерис в мае осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Напомним, в апреле РФ увеличила вложения в госдолг США до 6,85 млрд долларов. В марте РФ сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов.





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