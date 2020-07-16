Мнение: Под Зайцево погиб американский наемник

16.07.2020, 23:10, Разное

В продолжение тему с потерями Укро-ДРГ напоровшейся на мины при попытке прощупать передок армии ДНР под Зайцево https://colonelcassad.livejournal.com/6018853.html.

Один из убитых "укро-военных" оказался американским наемником Шоном Фуллером. Труп американца вчера передали ВСУ.

Второй убитый оказался гражданином Эстонии Миколой Илиным.