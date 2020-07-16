В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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16.07.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4271 человека.

Днем ранее в Москве умерли 24 пациента с коронавирусом.

Кроме того, в среду в Москве выписали первых добровольцев после испытания вакцины от COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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