Мнение: Посторонние, покиньте палату

16.07.2020, 22:59, Разное

За что адвокатское сообщество упрекает защитников с обеих сторон в деле Ефремова — Добровинского и Пашаева.

Заочная полемика — если этот цирк можно так называть — адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского (они представляют интересы Михаила Ефремова и семьи погибшего соответственно) ведется на глазах у миллионов телезрителей. Это заставило Федеральную адвокатскую палату заявить о недопустимости «самопиара» и поднять перед двумя региональными палатами вопрос о привлечении обоих к дисциплинарной ответственности — крайней ее мерой может стать лишение статуса адвоката. Обозреватель «Новой» Леонид Никитинский и спецкор Ирек Муртазин рассказывают, как Пашаев и Добровинский заработали статус шоуменов и «решал» от российской адвокатуры.

подробности

Про адвоката Александра Добровинского (на снимке – справав) можно написать книгу. Сразу в нескольких томах. Но газета не резиновая, поэтому я написал только о тех эпизодах его биографии, когда его адвокатская работа явно вышла за рамки кодекса двокатской этики…

Фотография отсюда