 

В Москве за взятку в 1,5 млн рублей задержали начальника отдела по борьбе с наркотиками в интернете

16.07.2020, 22:55, Разное

В Москве вечером 15 июля при получении взятки задержали главу 6-го отдела антинаркотического управления столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева, сообщают «Московский комсомолец» и РЕН ТВ. Его отдел, появившийся в 2016 году, занимался борьбой с наркотиками в интернете.

По данным СМИ, 37-летнего Дмитриева, возглавлявшего отдел несколько месяцев, задержали в его личном автомобиле во время получения 1,5 миллиона рублей в супермаркете у здания управления по борьбе с оборотом наркотиков на Азовской улице, 19.

Деньги ему передавал предприниматель за ознакомление с оперативными материалами подчиненных Дмитриева в отношении его близкого родственника; о договоренностях он заранее сказал в УФСБ. В отношении полицейского завели дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНичего не было — свободны. Семь лет человек отбывал наказание за то, чего не совершал. Суду понадобилось еще восемь месяцев, чтобы признать его невиновным

Источник: Новая газета





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Ученые: Пандемия COVID-19 и карантин ухудшили состояние здоровья людей с артритом

30.06 / Мнение: По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

17.06 / Одиночество разрушает “карту” социальных связей в головном мозге

26.06 / Кристина Асмус прокомментировала расставание с Гариком Харламовым: “Решение о разводе моё”

16.07 / Ученые назвали причину отсутствия иммунной реакции на раковые клетки

14.05 / ФСИН сообщила о более 700 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников и заключенных

15.05 / Власти Москвы объявили о начале массового тестирования на антитела к коронавирусу

15.05 / Эшли Симпсон и Эван Росс обнародовали пол будущего ребенка

08.06 / Мнение: Вашингтон и нерусская мафия

08.06 / Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска