В Москве за взятку в 1,5 млн рублей задержали начальника отдела по борьбе с наркотиками в интернете

16.07.2020, 22:55, Разное

В Москве вечером 15 июля при получении взятки задержали главу 6-го отдела антинаркотического управления столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева, сообщают «Московский комсомолец» и РЕН ТВ. Его отдел, появившийся в 2016 году, занимался борьбой с наркотиками в интернете.

По данным СМИ, 37-летнего Дмитриева, возглавлявшего отдел несколько месяцев, задержали в его личном автомобиле во время получения 1,5 миллиона рублей в супермаркете у здания управления по борьбе с оборотом наркотиков на Азовской улице, 19.

Деньги ему передавал предприниматель за ознакомление с оперативными материалами подчиненных Дмитриева в отношении его близкого родственника; о договоренностях он заранее сказал в УФСБ. В отношении полицейского завели дело о мошенничестве.

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