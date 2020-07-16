Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды

16.07.2020, 22:50, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что Омега-3 может предотвратить негативное воздействие мелкодисперсных частиц на мозг. Чтобы защитить себя, эксперты советуют в неделю употреблять одну или две порции жирной рыбы.

Рыба является прекрасным источником Омега-3 кислот, которые устраняют воспаление и поддерживают структуру мозга при старении. Также они снижают поражающую силу нейротоксинов.

В новом исследовании ученых приняли участие 1 300 женщин старше 70 лет, которые живут в районах, где высокий уровень загрязнения воздуха. Ученые подсчитали количество рыбы, которое женщины употребляли в неделю, определили воздействие загрязнения воздуха, а также измерили количество жирных кислот в их крови. Обнаружилось, что употребление жирной рыбы способствует сохранению объема белого вещества и размера гиппокампа по мере старения женщин. В будущем это может защитить от потенциального токсического воздействия загрязнения воздуха.