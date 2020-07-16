Вакцину от коронавируса протестировали на руководстве китайской фармкомпании

16.07.2020, 22:48, Новости дня

Руководители и сотрудники китайской фармацевтической группы CNBG приняли участие в тестировании разрабатываемой вакцины от коронавируса, сообщило Associated Press.

«Закатаем рукава, чтобы протестировать вакцину. Первая группа добровольцев для участия в клинических испытаниях новой неактивированной вакцины», – приводит ТАСС сообщение на сайте корпорации, размещенное под фотографией волонтеров из числа топ-менеджеров и других сотрудников компании.

По словам Яна Сяомина, президента корпорации Sinopharm, в состав которой входит CNBG, в добровольном тестировании препарата приняли участие более 1 тыс. сотрудников компании, информирует Global Times.

Напомним, 12 июля директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено. Добровольцев выписали в среду.



