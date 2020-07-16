Общество: Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

16.07.2020, 22:48, Новости дня

В деле губернатора Сергея Фургала появился секретный свидетель, молчавший 15 лет. По данным СМИ, это бывший хабаровский милиционер, который в «нулевые» годы участвовал в розыске убийц. Но дело тогда не удалось довести до конца. Появление этой информации совпало с заявлением Следственного комитета о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей.

Мосгорсуд в четверг признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, заподозренного в организации убийств. «Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», – огласил решение судья, отклонив тем самым апелляционную жалобу адвоката с требованием освободить Фургала.

В Следственном комитете в тот же день заявили о появлении неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского, бизнесмена из Комсомольска-на-Амуре. Как напомнила представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Работа сыщиков, по ее словам, осложнялась тем, что свидетели ранее были запуганы и отказывались давать показания.

«Тем не менее, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела», – рассказала Петренко.

По словам представителя СК, решения о расправах принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Ликвидация Зори была связана с судами вокруг приобретенного им железобетонного завода и длительным конфликтом лично с Фургалом. Зоря был убит за день до вынесения судебного решения, «итог которого был очевиден для обоих». По заявлению Петренко, Булатов стал жертвой, поскольку, в свою очередь, «подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря». «Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе – компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома», – сообщила представитель СК.

Позднее Фургал открыл прием металла в Амурской области, где аналогичный бизнес уже вел Смольский, который скупал сырье по более высокой цене. «Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил», – отметила Петренко.

Также был убит местный житель Роман Сандалов, один из рядовых сборщиков лома. По версии следствия, Сандалов случайно помешал коммерческим интересам группировки.

Одним из приближенных Фургала считается Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с «тимофеевскими» – местной преступной группировкой. «Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», – подчеркнула представитель СК.

По информации «Росбалта», Карепов был посредником между Фургалом и киллерами – Андреем Палеем и Маратом Кадыровым. Об этом весной прошлого года в своих показаниях сообщил новый ключевой свидетель – бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004-2005 годах участвовал в расследовании убийств. По словам свидетеля, в те годы некоторые руководители силовых структур края добились приостановки расследования. Однако год назад, с появлением показаний бывшего сотрудника УВД, в СКР возобновили работу, а самого свидетеля взяли под охрану сотрудники ФСБ. Его имя в материалах дела засекречено.

Все трое – Карепов, Палей и Кадыров – а также бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, были арестованы в ноябре прошлого года. С учетом тяжести совершенных преступлений, суд решит вопрос о применении сроков давности (формально сроки по этим убийствам истекли, однако суд вправе их продлить). «У следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения», – подытожила Петренко. В четверг телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии встреч Фургала с киллерами.

«Это нормальная практика, когда убийства и другие преступления против личности долго остаются нераскрытыми. Даже не каждое бытовое преступление удается раскрыть, потому что зачастую обстоятельства его не так просты, как кажется. Возможно, тогда в Хабаровске действительно было проведено слабое следствие», – сказала газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник Главного следственного управления СК РФ Людмила Маталина.

По ее словам, свидетельские показания, которые даются через большой промежуток времени, все равно можно считать достоверными и юридически достаточными. «Если человек молчал, значит, это не просто так. Была одна ситуация.

Видимо, обстоятельства изменились. Думаю, арест Фургала развяжет языки и другим людям,

– продолжила собеседница. – Как следует из моего опыта, люди часто вообще не хотят давать показания. Они вообще не хотят идти в правоохранительные органы. Их приходится убеждать».

Засекретить при этом личность свидетеля бывает необходимо, добавила Маталина. «Конечно, кто-то из причастных к делу теоретически может вычислить его. Но для широкой публики все равно такого ценного свидетеля надо засекретить. В целом, нужно расширять свидетельскую базу, а пока свидетель один, он уязвим. Поэтому его надо обязательно изолировать», – считает ветеран следственных органов.

Напомним, Фургал был задержан на прошлой неделе в Хабаровске и этапирован в Москву. Он отрицает свою вину, однако суд заключил губернатора под стражу до 9 сентября. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Известно также, что на днях в Хабаровске были задержаны депутаты законодательной думы края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

С субботы в поддержку Фургала в Хабаровске и других городах региона проходили манифестации его сторонников. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, организаторами акций оказались люди из ближайшего окружения губернатора. Что касается фигуры потенциального преемника Фургала, то СМИ в этой связи называют имя депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР). Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать «кадровые слухи», отметив лишь, что указ о замене губернатора пока не подписан.

По мнению профессора ВШЭ, политолога Олега Матвейчева, история с Фургалом – это сигнал всем партиям, что нужно усилить проверку своих рядов, чтобы очиститься от уголовных элементов. «В каждой партии должны работать кадровые службы, смотреть, кто к ним приходит. Особенно если партийные активисты баллотируются в органы власти любого уровня.

Людям даже с малейшим подозрением на связь с криминалом надо полностью закрывать все возможности прохода во власть.

А не "крышевать" их», – сообщил политолог. Как сообщалось ранее, мать одной из жертв писала лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому многочисленные письма с просьбой помочь разоблачить убийц, но помощи не добилась. Как предполагает Матвейчев, лидер партии обо всем догадывался, однако все равно решил выдвинуть Фургала в губернаторы.

Однако все губернаторы сейчас находятся под большим «микроскопом», отметил политолог. «Кто-то был замечен в превышении должностных полномочий, коррупции, халатности. Правда, на убийствах, как в случае с Фургалом, еще никто не попадался. После того, как наши спецслужбы и прокуратура получили замечание от президента из-за этого случая, теперь контроль значительно усилится. Силовики будут в десять раз сильнее смотреть за всеми действующими губернаторами – в независимости от того, от какой они партии», – убежден собеседник.

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