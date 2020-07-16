Le Monde – демократия сначала, деньги потом — в ЕС спорят о необходимости делиться средствами с нелиберальной Польшей

16.07.2020, 22:42, Новости дня

Польша станет одним из главных бенефициаров европейского плана стимулирования экономики, напоминает обозреватель Le Monde Сильви Кауфман. При этом, Европа испытывает всё больше раздражения из-за выбранного страной «нелиберального пути» и тщетно пытается привить восточноевропейской стране свои ценности, отмечает автор. В связи с этим многие лидеры стран ЕС задаются вопросом: стоит ли финансово поддерживать государство, воспринимающее европейскую солидарность в одностороннем ключе, пишет журналист.



Reuters

По «интересному совпадению», в момент, когда в Польше в результате «совершенно популистской кампании» был переизбран президент Анджей Дуда, в Болгарии тысячи демонстрантов несколько вечеров подряд выходили на улицы в знак протеста против коррупции правительства, напоминает обозреватель Le Monde Сильви Кауфман. При этом, и в том, и в другом случае в ситуацию вмешались посольства Соединённых Штатов со словами в защиту «правового государства», однако ЕС остался безмолвным, отмечает автор. С одной стороны, в противном случае Европу обвинили бы во вмешательстве в дела государств-членов, с другой — и дальше избегать «щекотливой темы» демократии в Восточноевропейских странах она не сможет, отмечает журналист.

По словам автора, эта тема будет затронута на ближайшем заседании Европейского совета — первой очной встрече руководителей стран ЕС с начала пандемии Covid-19, которая пройдёт 17-18 июля. На повестке дня будет стоять обсуждение европейской солидарности, а точнее, сумм и способов внедрения гигантского плана стимулирования европейской экономики.

Как подчёркивает обозреватель, Польша должна быть одним из главных бенефициаров этого плана после Италии, Испании и Франции: согласно программе стимулирования экономики, Варшава получит несколько десятков миллиардов евро. «Не то что бы она сильно пострадала от эпидемии или разорения туристической отрасли, но эта пятая по численности населения страна ЕС также является тыловой базой немецкой промышленности», — поясняет Кауфман, уточняя, что страны Европы связаны единым рынком, и если дела идут плохо в одной стране, несладко приходится всем.

Тем временем, с тех пор как Венгрия и Польша пошли по окольному пути «нелиберальной демократии» Брюссель «надрывается», пытаясь вернуть их на истинный путь так называемого «правового государства». Речь идёт, по сути, о том, чтобы вернуть Варшаву и Будапешт к двум основам демократии: независимости судебной власти и свободе средств массовой информации. Но если Европейскому суду порой удавалось заставить оба правительства отступить, то остальные усилия оказывались тщетны, замечает журналист.

Вот почему многие европейские лидеры разочарованы тем, что новая «манна небесная» сыплется на правительства, рассматривающие европейскую солидарность исключительно в одностороннем порядке. При этом венгерские и польские чиновники в дискуссиях между экспертами отвергают идею «условности» европейской помощи, утверждая, что «могут быть разные варианты демократии».

«Эти разговоры сюрреалистичны. Точно так же, как нельзя быть наполовину беременной, нельзя быть наполовину демократом», — негодует автор статьи, напоминая, что также посчитали почти половина поляков, проголосовавших на президентских выборах за оппонента Дуды либерала и сторонника Европы Рафала Тшасковского.

Как отмечает Кауфман, для ЕС снова наступает момент истины. С одной стороны, нуждающаяся в согласии Варшавы и Будапешта для единогласного одобрения плана восстановления экономики Ангеля Меркель уже начала «отступление» по вопросу условия предоставления средств: «Для того, чтобы связывать средства с верховенством права, нужно начать с получения средств» — говорит она теперь.

С другой стороны, «жадные» страны Северной Европы выступают за установление условий предоставления помощи и не хотят упускать эту возможность. «По крайней мере, в этом они правы», — считает журналист. Если Европа хочет, чтобы ей доверяли, она должна быть в состоянии обеспечить соблюдение её собственными членами норм, которые её определяют, уверена автор статьи. Иначе монополия на защиту «правового государства» окажется у Дональда Трампа, предупреждает обозреватель.