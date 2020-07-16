Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

16.07.2020, 22:16, Новости дня

На фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом в Австралии правительство страны объявило о выделении 1,4 миллиарда долларов на борьбу с повышением безработицы.

Премьер-министр Скотт Моррисон объявил в четверг, что правительство выделит более 1 миллиарда долларов на текущую программу субсидирования заработной платы, из которой будет выплачиваться половина заработной платы стажеров, занятых на малых предприятиях. Оставшиеся 400 миллионов долларов пойдут на финансирование новых курсов для тысяч будущих работников, чтобы обучить их навыкам, которые будут востребованы после пандемии.

Официальный уровень безработицы в Австралии вырос до 7,4 процента, что является самым высоким показателем за 22 года. Без работы остались около 1 миллиона человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Австралии зарегистрировано около 11 000 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всплеск новых случаев локализован в южном штате Виктория, где в четверг зафиксировали максимальный суточный прирост – 317 новых случаев. После новой вспышки в столице штата, Мельбурне, власти Виктории закрыли границу с соседним Новым Южным Уэльсом. В самом Мельбурне недавно был введен шестинедельный карантин. Общее число смертей от коронавируса в штате достигло 29, а в целом по стране – 113.

Тем временем губернатор Токио Юрико Коикэ в четверг заявила, что за последние 24 часа в городе зарегистрировано более 280 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным суточным показателем для японской столицы.

По словам Коикэ, Токио также установил рекорд по числу анализов за сутки, протестировав 4 000 человек.

Рост числа случаев заражения может вынудить премьер-министра Синдзо Абэ пересмотреть новую кампанию по стимулированию внутреннего туризма, которая была разработана с целью компенсировать потерю иностранных гостей.

В Индии число заражений приближается к миллиону. В четверг Министерство здравоохранения зафиксировало 32 700 новых случаев за последние 24 часа, что является максимальным суточным показателем с начала пандемии. В настоящее время в Индии зарегистрировано более 936 000 подтвержденных случаев заболевания и более 24 000 смертей.

В то время как общее число случаев в мире достигло 13,5 миллиона, а число смертей превысило 580 000, многие страны повторно вводят ограничения или добавляют новые.

Так, все въезжающие в Грецию теперь обязаны показать пограничникам отрицательный анализ на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

Румыния продлила режим повышенной готовности еще на 30 дней.

Израиль планирует восстановить полный карантин, если число случаев заболевания коронавирусом не начнет падать в ближайшие несколько дней.

Южная Африка восстановила запрет на продажу алкоголя, заявив, что у врачей и больниц не хватает времени и ресурсов на лечение травм, связанных с опьянением.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в среду в ЮАР было зафиксировано более 311 000 подтвержденных случаев заболевания. Это самый высокий показатель в Африке и восьмой в мире. Число умерших от коронавируса в ЮАР составляет 4 453 человека.

Власти Кении заявляют, что в крупнейшем роддоме страны от коронавируса умерли четверо медработников. Еще 450 сотрудников заболели.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду заявил, что снова сдал анализ на коронавирус и получил положительный результат. Впервые у него диагностировали коронавирус на прошлой неделе. Болсонару заявляет, что планирует сдать еще один анализ до конца недели.