Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов по делу МН17

16.07.2020, 22:16, Новости дня

КИЕВ – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ в связи с крушением авиалайнера Боинга в Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении суда:

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. […] Это связано с крушением 17 июля 2014 года Боинга, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины. Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20». Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая принадлежала российской армии.

«Российская Федерация неоднократно отрицала свою причастность к уничтожению самолета», – добавили в суде.

Реакция России на иск в ЕСПЧ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Гааги обратиться в ЕСПЧ в связи с катастрофой малайзийского Боинга – это еще один удар по российско-нидерландским отношениям, сообщает сайт newsru.com.

По ее словам, «данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины». В этой связи Захарова обратила внимание на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17.

В комментарии «Интерфаксу» судья в ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов отметил, что процесс по иску Нидерландов к России в ЕСПЧ займет несколько лет, поскольку сама процедура потребует множества процессуальных действий.

«Проблема еще в том, что юрисдикция России в Донбассе под вопросом по межгосударственной жалобе Украине против России по Донбассу. То дело готовится к рассмотрению, но дата слушаний еще не назначена», – сказал Дмитрий Дедов, сообщает «Интерфакс» 16 июля.

Судебный процесс по делу МН17

Напомним, что с 8 июня 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» (Нидерланды) начался очередной этап судебных разбирательств по делу МН17.

На вэб-сайте Окружного суда Гааги отмечается, что «Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина совместно проводят международное уголовное расследование причин крушения рейса MH17 и установления лиц, считающихся виновными».

Авиалайнер Боинг-777 Малазийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина). Все 298 человек – пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту лайнера, погибли.

О привлечении к ответственности за гибель МН17

По мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого, доказать тезис о том, что гибель Боинга – это свидетельство российского вторжения на Донбассе и привлечь за эти действия российское руководство, можно будет после падения действующего политического режима.

«До падения режима Путина это невозможно», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Он считает, что поправки к конституции России об ответственности за призывы к отчуждению территории – это превентивные методы, направленные на сохранение действующей власти и территорий, оккупированных за последние десятилетия.

«Режим начинает качаться и тут возникает вопрос – сколько он выдержит и сколько сможет сопротивляться естественному процессу, распаду. Дальше будет больше», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Вместе с тем, политтехнолог считает, что сегодня сложно сказать, насколько нынешнее руководство Украины заинтересовано в привлечении к ответственности России за трагедию с пассажирским Боингом и участие в оккупации части территории на востоке страны.

«Бук» на вывоз

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что иск Нидерландов к России – это продолжение процесса по делу о рейсе МН17, который идет в Гааге, в судебном комплексе «Схипхол».

«Де-факто – это продолжение, как свидетельство того, что «Бук» – точно был российский, что такой тип вооружения ПВО без разрешения высшего руководства Вооруженных сил не покидает одну часть, и не перебрасывается без такого разрешения в другую, тем более – не вывозят за границу. Эти факты – прямое подтверждение причастности России к гибели самолета и агрессии против Украины», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что Украина пока наблюдает за процессом, и в этом есть стратегия – получить передышку, усилить свои позиции в переговорном процессе с Россией.

«Нужно понимать, что после решения ЕСПЧ может быть новая санкционная волна против России и к этому моменту Украина должна сформировать и иметь возможность предъявить свои иски к России за возмещение ущерба за оккупацию районов Донбасса, аннексии Крыма», – подчеркивает Тарас Загородний.

О политической воле Украины и Европы

По мнению политтехнолога Дмитрия Бачевского, «старая Европа» сегодня ведет крайне осторожную политику в отношении России, и вряд ли стоит рассчитывать, что «данный судебный процесс станет масштабным обличительным процессом против России, как государства-агрессора, поддерживающего терроризм».

«Нидерланды не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений с РФ и наверняка уже давно по неофициальным каналам ведутся консультации по выработке взаимоприемлемого решения. Скоро мы его увидим», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что возможно, «определенные решения будут приняты и в отношении Министерства обороны России, однако высшее руководство Российской Федерации, скорее всего, затронуто не будет».

«На публику, разумеется, РФ будет все отрицать, на определенные активы страны в Европе будет наложен арест, в выдаче суду виновных будет отказано. Потихоньку всем пострадавшим будет выплачена компенсация и дело уйдет в историю», – отмечает Дмитрий Бачевский.

По его мнению, для того чтобы процесс вышел на другой уровень, и обвинения прозвучали в адрес Кремля, необходимо желание и политическая воля.

«Ни того, ни другого сегодня нет ни у Нидерландов, ни у руководства Украины», – резюмирует Дмитрий Бачевский.