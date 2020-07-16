Помпео: неотчуждаемые права – фундамент, на котором построена Америка

16.07.2020, 22:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг выступил с речью, посвященной неотчуждаемым правам человека, в Национальном конституционном центре в Филадельфии.

«Неотчуждаемые права имеют огромное значение. Это фундамент, на котором была построена наша страна», – отметил Помпео.

Госсекретарь констатировало, что публикация очередного доклада Комиссии по неотчуждаемым правам совпала с расовыми волнениями в США, и эта проблема не была оставлена без внимания.

«Сегодня самая сущность американского национального характера и американского образа жизни оказалась под ударом. Вместо того, чтобы пытаться улучшить Америку, ведущие голоса пропагандируют ненависть к Америке», – сказал он.

По словам Помпео, проект 1619 газеты New York Times продвигает «марксистскую идею о том, что Америка – это только угнетатели и угнетенные». «Коммунистическая партия Китая, должно быть, рада видеть, как New York Times продвигает их идеологию».

«Некоторые люди приняли эти ложные доктрины близко к сердцу, – отметил госсекретарь. – Участники беспорядков сносят памятники, а значит, не видят ничего плохого в осквернении памятников тем, кто боролся за неотчуждаемые права с момента основания нашей страны и по сей день».

По словам госсекретаря, неотчуждаемые права должны играть ключевую роль не только в американском обществе, но и в формировании внешней политики. Помпео отметил, что Америка зачастую служит маяком надежды для людей, сражающихся за свои права: так, участники продемократических протестов в Гонконге несли в руках американские флаги.

При этом Помпео подчеркнул: «Наша приверженность неотчуждаемым правам не означает, что мы способны бороться со всеми нарушения прав везде и всегда. Наше стремление к справедливости может натолкнуться на жесткие политические реалии, которые мешают эффективным действиям. Продвижение прав может быть достигнуто с помощью дипломатических инструментов, но не всегда. Наша Декларация независимости не является лицензией на внешнеполитический авантюризм».

Госсекретарь выделил ряд современных проблем в сфере прав человека. «Авторитарные режимы совершают грубые нарушения прав человека каждый день во всем мире», – сказал он, приведя в пример такие страны, как Никарагуа, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Россия, Бирма, Китай, Северная Корея.

«Слишком многие борцы за права человека променяли благородные принципы на партийную политику, – добавил он. – Многие правозащитные организации подвели нас. Совет ООН по правам человека действует по указке диктаторов и закрывает глаза на самые вопиющие нарушения прав человека. Международные суды забывают о неотчуждаемых правах».

По словам Помпео, один из инструментов борьбы за права человека – освещение их нарушений. Именно этой цели служат ежегодные отчеты Госдепартамента, описывающие ситуацию в области свободы вероисповедания, прав человека и торговли людьми во всем мире. «Нет другой нации, выделяющей такие огромные ресурсы, чтобы рассказать правду о нарушениях прав человека», – подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что, помимо помощи другим странам и сотрудничества с ними, США задействуют и карательные инструменты – такие, как санкции в отношении нарушителей прав человека в Иране, в Китае и на Кубе.

В заключение Помпео отметил, что США должны блюсти принципы, на которых основана страна: «Если Америка утратит их, она утратит свою душу. Если мы будем придерживаться их, мы ее обогатим».