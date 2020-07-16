Витренко ушел из “Нафтогазу”

16.07.2020, 22:10, Новости дня

16 июля исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко завершил работу в компании, об этом он написал в Facebook.

“Друзья, сегодня мой последний день работы в “Нафтогазі України”, – сообщил Витренко. – Оставляя в “Нафтогазі” немалые наработки (и деньги от “Газпрома” – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточной компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины”.

Он заявил, что все годы работы в компании “делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость”.

Друзі, сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі України.Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І… Posted by Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko on Neljapäev, 16. juuli 2020

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности. Витренко считает, что эффективная защита интересов Украины в отношениях с “Газпромом” больше не является приоритетом компании, и именно с этим связано его увольнение. Витренко также раскритиковал работу главы правления НАК Андрея Коболева и назвал его неэффективным управленцем.

Коболев ответил, что любой сотрудник должен приносить пользу компании, которая платит ему зарплату, и иногда “ценность человека становится ниже, чем компания на него тратит”.

В НАК заявили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации компании, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.