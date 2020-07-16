Суд продлил арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко

16.07.2020, 22:10, Новости дня

Печерский райсуд Киева продлил время содержания под стражей для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлии Кузьменко. Об этом 16 июля в Facebook проинформировал адвокат Тарас Безпалый.

“Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020-го Юле Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла”, – написал он.

Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 Юлі Кузьменко.Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду… Posted by Тарас Безпалий on Neljapäev, 16. juuli 2020

Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей завершался для Кузьменко 23 июля. Взяли под стражу ее в декабре 2019 года.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.