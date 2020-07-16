Мнение: Необходимые и достаточные… Протестные настроения растут

16.07.2020, 21:55, Разное

Позавчера Песков сообщил, что "…Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать…"

Вчерашние протестные мероприятия в Москве мало чем отличались от хабаровских, однако их пресекли не в пример жестче. Такая разница в подходах объясняется только одним – в Москве власть уверена в лояльности карателей, а вот в Хабаровске – не очень. Кроме того, сами хабаровские выступления более чем очевидно не были просчитаны заранее, а потому стали крайне неприятной неожиданностью для Кремля, который так и не знает, как на них реагировать.

Вообще, региональные протесты для Кремля в принципе являются серьезным вызовом, и практически везде действия федеральных властей крайне реактивные, запаздывающие и решаются исключительно одним методом – десантами из других регионов. Так было в Екатеринбурге, в Ингушетии, теперь вот в Хабаровском крае. При этом основной упор делается не на решение противоречий, которые и вызывают протест, а на ликвидацию внешних проявлений. Утихли протесты – и ладно, живем дальше. Не утихли (как в Шиесе, к примеру) – игнорируем и делаем вид, что ничего не происходит. Авось все само как-нибудь.

В определенном смысле такой подход в гиперцентрализованной России оправдан – все значимые события происходили ранее именно в столице, и проблемы в крупных городах, даже в Санкт-Петербурге, имеют существенно меньшее значение. А потому обстановка в Москве вызывает самое повышенное внимание, в регионах оно происходит по остаточному принципу.

Однако такая перевернутая пирамида, стоящая на вершине вместо основания, создает вполне очевидную угрозу, которая, кстати, вполне проявилась при крушении Союза – продолжительный кризис в центре автоматически запускает стремительное нарастание центробежного ускорения для всей системы. Она в таком перевернутом состоянии слишком неустойчива.

Все сказанное означает, что региональные проблемы, волнения, протесты могут являться для устойчивости всей конструкции власти лишь необходимым условием ее крушения. Достаточным станут московские события. Рост числа именно региональных кризисов показывает, что необходимые условия будущего краха уже созданы, и вне всякого сомнения, протесты именно в регионах теперь становятся перманентным процессом. Система уже находится в зоне нестабильности. Остается получить затяжной кризис непосредственно в Москве (в данном случае это и географическое понятие, и понятие управленческое – синоним федерального центра власти), чтобы оба условия сложились окончательно.

Власть, по всей видимости, в условиях критической нехватки ресурса и очень слабой управляемости, будет действовать во вполне определенной стратегии (если "стратегия" вообще применима к тому, что творит Кремль). Основные карательные ресурсы будут стягиваться в Москву, а проблемы в регионах будут гасить силами других регионов, где на данный момент обострения обстановки нет. Грубо говоря, ростовский ОМОН будет летать в Хабаровск, а красноярский – в Воронеж. Ингушей будут вразумлять ставропольские каратели. Москва же будет держаться любой ценой, в случае необходимости подтягивая региональные силы в ущерб всем другим задачам. Это, кстати, происходило уже в прошлом году, когда в Москву на подавление протестов перебрасывали команды со всего Центрального региона.

У такой "стратегии" вполне понятный изъян – она работает, пока волнения в регионах будут носить локальный характер, и Кремль будет успевать маневрировать в плане рассылки карательных экспедиций. Как только волнения охватят сразу несколько регионов, маневр станет невозможным, но главное – будет весьма проблематично реагировать уже на чисто московские протесты. Конечно, резерв есть – на крайний случай можно ввести войска, можно ввести особое положение, в конце концов, можно отдать приказ стрелять по смутьянам. Но такой сценарий чреват слишком высокими неопределенностями и рисками. Даже для устойчивой системы управления такой переход будет серьезным испытанием, для нынешней коматозной хаос немедленно вырастет до неприемлемых размеров.

Но факт остается фактом – протестные настроения растут, они прорываются уличными событиями, и это самая середина лета – обычно наиболее спокойное время года. По всей видимости, осенью проблемы начнут прорываться повсеместно, слишком много кризисов всплывает одновременно по всей огромной территории. А в условиях полного провала в региональной политике именно регионы станут в конечном итоге ключевой проблемой наступающего периода общей нестабильности.