Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко

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16.07.2020, 21:53, Новости дня

Кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук.

Кандидатуру Верещук одобрили 87 депутатов фракции. Отмечается, что при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная офисом президента, передает «Страна.ua».

Вместе с Верещук рассматривались кандидатуры депутатов Александра Дубинского и Александра Качура, а также  главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Избранный кандидат на пост градоначальника от «Слуги народа» пригласила действующего мэра столицы Украины Виталия Кличко на дебаты, передает РИА «Новости».

«Я приглашаю господина Кличко, пользуясь случаем, на дебаты», – сказала Верещук во время ее представления президентом в качестве кандидата на выборах в мэры столицы.

Зеленский отметил, что жителям Киева будет интересно послушать дебаты между Верещук и Кличко.

Нынешний глава украинской столицы ранее сообщил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева.

В декабре прошлого года деятельность Кличко на посту главы Киева вызвала недовольство почти 50% жителей города.





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