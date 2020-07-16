В Конгрессе поддержали новые санкции против «Северного потока – 2»

16.07.2020, 21:48, Новости дня

Представители республиканцев и демократов в американском Конгрессе поддержали дополнительные санкции против российских газопроводных проектов.

«Мы приветствуем решение Госдепартамента предупредить компании, участвующие в прокладке «Северного потока – 2» и [второй нитки] «Турецкого потока», – цитирует ТАСС письмо политиков.

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.