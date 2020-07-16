 

Турция пообещала не раскрывать секреты С-400

16.07.2020, 21:48, Новости дня

Анкара заявила, что гарантирует Москве безопасность данных об С-400, которые Турция получила от России, об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Россия выразила обеспокоенность по поводу [сохранности] данных об С-400, и Турция обещает защитить эти системы», – цитирует Демира ТАСС.

Также чиновник высказался о возможном исключении Турции из проекта по созданию американского истребителя F-35. По его сведениям, это увеличит стоимость каждого самолета для США на 7-9 млн долларов.

Ранее СМИ сообщили, что Турция начала новые испытания российских ЗРК С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, тестирование стартовало 4 июля.

В ноябре 2019 года Турция также проводила испытания радиолокационных станций (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Испытания сняли на видео. США выражали обеспокоенность по этому поводу.

Заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявлял, что испытания С-400 турецкими военными позволили оценить эффективность российских систем, и, вероятно, найти слабые места.





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