Эксперты выяснили, какое питание помогает лечить рак

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16.07.2020, 21:45, Новости дня

Результаты клинических испытаний указывают на то, что диета, которая имитирует голодание, при лечении рака способна усилить эффект начальных этапов химиотерапии.

Специалистами было проведено контролируемое клиническое исследование диеты, которая рекомендуется для пациентов, проходящих неоадъювантную химиотерапию. Такой режим питания назначается медиками в качестве эффективного способа остановки роста опухоли до операции.

Специальные низкокалорийные диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот были разработаны специалистами для запуска метаболических реакций. Соответствующие реакции возникают во время голодания на воде. Было доказано, что кратковременное голодание способно защитить здоровые клетки от химиотерапии, а раковые клетки сделать более уязвимыми для лечения.





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