Мнение: Как поймали блогера-мошенника, ненужность американского газа и отмена пособий в США

16.07.2020, 21:40, Разное

1. Богатые люди обычно предпочитают не выставлять своё богатство в инстаграм, так как в кругу «старых денег» это считается дурным тоном. Кроме того, иногда показная роскошь может довести хвастуна до тюрьмы или до могилы:

https://lenta.ru/news/2020/07/12/lavish/

Властям США и ОАЭ удалось вычислить нигерийского блогера Рэймонда Аббаса, похитившего более 430 миллионов долларов, благодаря фотографиям его роскошной жизни в социальных сетях. Об этом пишет CNN.

Аббас, более известный под ником Рэй Хашпуппи, который в конце июня попался на многомиллионном мошенничестве в Дубае, ОАЭ, не скрывал своего богатого образа жизни. Федеральные органы подробно описали, как активность блогера в социальных сетях помогла им выйти на него. Так, например, одним из источников информации стали фотографии в инстаграме с празднования дня рождения Аббаса: на одном из постов был запечатлен праздничный торт с логотипом Фенди и миниатюрное изображение блогера в окружении крошечных сумок. Дата его рождения совпала с датой его предыдущего заявления на получение визы США.

Кроме того, в инстаграме мужчины в целях безопасности аккаунта были указаны электронная почта и номер телефона. Спецслужбы связали эти данные с финансовыми операциями и переводами с людьми, которые, по мнению ФБР, были его сообщниками. «Учетная запись электронной почты… также содержала электронные письма с приложениями, связанными с электронными переводами, в больших долларовых значениях», — отмечается в показаниях.

Учетные записи эппл и снапчат помогли следователям подтвердить личность блогера, адрес и связь с другими подозреваемыми.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР США взяли штурмом квартиру Аббаса, пока он спал, и задержали его. На месте они обнаружили и изъяли около 37 миллионов долларов наличными, а также смартфоны и компьютеры, на которых содержались данные более двух миллионов жертв мошенника.

2. Проблемы американской газовой отрасли усугубляются:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/08/834229-slishkom-mnogo

В июне и июле заказчики отказались от поставок 70 партий сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA). Кроме того, было отменено 40 поставок, запланированных на август.

«Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на природный газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ, – констатируется в отчете EIA. – Низкие спотовые цены на природный газ снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам».

Конечно, в такой ситуации страдают и российские компании. Тем не менее, для нас по-прежнему основным является трубопроводный газ. Если следующая зима окажется холодной, Россия быстрее других поставщиков сможет пополнить европейские запасы.

3. В период коронавируса масштабы раздачи денег безработным в США значительно выросли. Экономика за несколько месяцев уже успела подстроиться под этот допинг, и ожидаемая отмена пособий может привести к проблемам:

https://lenta.ru/news/2020/07/09/trable/

Отмена пособий по безработице в США может привести к разрушению экономики страны, пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Власти платят по 600 долларов в качестве еженедельных пособий тем, кто потерял работу во время пандемии. Однако 31 июля эта программа должна прекратиться, поскольку правительство считает, что деньги не стимулируют американцев возвращаться к работе.

«Если вы зарабатываете, скажем, 50 тысяч долларов в год, то выгоднее иметь страховку по безработице, чем возвращаться к работе», — заявил в мае сенатор Роб Портман. Однако эксперты называют отмену пособий неправильной мерой, поскольку такое решение может иметь негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. Люди не смогут платить за аренду и покупать продукты, что поставит экономику страны под серьезную угрозу.

На самом деле, всё ещё хуже. Как мы знаем, среди протестующих в США немало тех, кто живёт на пособиях практически поколениями. Теперь же число американцев, которые зависят от пособий, значительно выросло. Можно себе представить, каким всплеском протестов грозит отмена раздачи коронавирусных денег.