Деноминации в России не будет?

16.07.2020, 21:41, Разное

Деноминация в России вряд ли будет — считает экономист Андрей Мовчан. Некоторые, правда, думают иначе.

10 июля руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля. «Альпари» — это форекс-брокер, предоставляющий услуги и сервисы для интернет-трейдинга на валютном рынке. По мнению Разуваева, деноминация нужна, чтобы укрепить доверие к рублю и упростить расчеты. Он предложил провести деноминацию 1 к 100 и отметил, что благодаря этому доллар будет стоить 60−70 копеек, квартиры перестанут стоить миллионы, а в стране прекратится рост наличности.

13 июля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что проводить деноминацию не планирует.

– У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем, — сказала она.

Деноминация — это укрепление национальной валюты путем обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые.

– Деноминация — это изменение единицы измерения денег. Это ничего не меняет, попробуйте измерить объект в сантиметрах, а потом в метрах — величина объекта не изменится. Это не имеет отношения к реальной экономической жизни, это способ учета регистрации, — сказал «МБХ медиа» экономист Андрей Мовчан.

– Правдиво ли заявление ЦБ или нет — это не тот повод, который мы должны обдумывать, — говорит Андрей Мовчан. Судить о планах властей мы можем, исходя из их действий, но, по крайне мере, объективных причин для проведения деноминации не существует, считает он. Большее количество нулей в рублевых расчетах по сравнению с долларом не создает препятствий и неудобств для экономики. В пример он приводит японскую йену. Единица японской валюты стоит еще дешевле рубля. 16 июля за 66 рублей можно купить 100 йен.

С пессимистичным прогнозом выступил экономист, историк, вице-президент торгово-промышленной палаты Ленинградской области Дмитрий Прокофьев в своем телеграм-канале «Деньги и песец». Также его колонка вышла в «Новой газете». Он утверждает, что деноминация может превратиться в конфискацию денег населения, повторив опыт советских денежных реформ. Он пишет, что для этого надо будет ввести разные курсы обмена старых рублей на новые.

– Кроме того, можно до последнего сохранять в тайне курс обмена и его масштаб. Например, до определенного порога сбережения можно обменивать по курсу 1:10, а выше него — 1:100, или даже 1:1000. Понятно, что даже слухи о такой процедуре вызовут ажиотажный спрос на валюту или товары — отлично, скажет начальник, валюту мы тоже можем продавать исключительно в безналичной форме, да и зачем она вам, когда границы фактически закрыты? Впрочем, если хочется — покупайте, только по повышенному курсу, — пишет Прокофьев.

Мовчан считает такие домыслы «кликушеством». Собственно сама деноминация 1997−98 гг. не имела каких-то негативных последствий, хоть это и был очень плохой год для экономики, считает он.

При этом сама деноминация — это технически сложный и большой процесс, отмечает он:

– Нужно напечатать деньги — на что тоже нужно потратить деньги, нужно перенастроить банковские и платежные системы, перенастроить систему учета товаров, налоговую систему и так далее. Нужно перенастроить психику людей, которые не понимают, сколько нужно теперь платить, путаются. Активизируются мошенники. Будет очень много паники и слухов из-за низкого уровня экономической грамотности среди населения.