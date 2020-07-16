Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой

16.07.2020, 21:34, Новости дня

После звонка российских пранкеров польскому лидеру Анджею Дуде двух сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали на родину, сообщил МИД республики.

«В связи с телефонной провокацией лиц, выдающих себя за генерального секретаря ООН, в отношении президента Польши Анджея Дуды министерство иностранных дел сообщает, что в рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры с целью выяснения этого дела», – цитирует ведомство РИА «Новости».

После разбирательства в отношении двух сотрудников постпредства в Нью-Йорке их отозвали из учреждения, добавили в МИД Польши.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека ООН забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией».

Сам Дуда после беседы с пранкерами пошутил, что разоблачить россиян ему помогло особое произношение слова «зубровка».

Кузнецов сообщал, что разговор с президентом прошел «этично и политкорректно».