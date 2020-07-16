 

В Германии призвали доказать РФ свою обороноспособность

16.07.2020, 21:34, Новости дня

Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, сообщила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit.

Глава ведомства сообщила, что ее заботят вопросы о том, какие угрозы Германию ждут в будущем, передает РИА «Новости».

Она отметила, что после холодной войны начались конфликты с США и Китаем, они ставят европейцев перед вопросом о том, что они готовы сделать для защиты своих ценностей и образа жизни.

«Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идет о коллективной обороне (…), в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок», – сказала Крамп-Карренбауэр.

Она добавила, что руководство РФ отстаивает свои интересы «очень агрессивно». Говоря о Крыме, глава ведомства добавила, что Москва якобы пренебрегает «правом других стран на самоопределение», это «несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями».

«Нам нужно разумное соседство с Россией. (…) В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства РФ ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать», – сказала министр.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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