 

Фетисов предложил топ-менеджерам РУСАДА на время отойти от обязанностей

16.07.2020, 21:30, Новости дня

Депутат Госдумы и двукратный олимийский чемпион Вячеслав Фетисов предложил топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу агентства.

В понедельник президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Также он сообщил, что гендиректор агентства Юрий Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, и для учредителей РУСАДА это стало сигналом, который позволил усомниться в представленных материалах. Позднее на сайте РУСАДА был опубликован текст, в котором утверждалось, что данные заявления не во всем соответствуют действительности.

«Сложно в этой ситуации советовать. Но не нужно забывать, что сейчас мы находимся в стадии решения крупных проблем национального значения. Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом. Но решение должно принимать само руководство. Повторюсь, не хочется верить в данные обвинения, но если они подтвердятся, то это очень серьезная история», – сказал Фетисов РИА «Новости».

«Очень неприятно все это слышать, – продолжил депутат. – Тем более, за последнее время РУСАДА сделало большой объем работы, которая признана в том числе и WADA, и другими коллегами. У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами. И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи».

ОКР и ПКР передали результаты аудиторской проверки в наблюдательный совет РУСАДА.





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