«Цифровой концлагерь» или прорыв в будущее: интервью депутата Анатолия Грешневикова о чипизации населения

16.07.2020, 21:30, Разное

В сети по-прежнему не утихают споры о том, что пользуясь пандемией коронавируса, главы крупнейших финансовых кланов, представляющие т.н. «тайное правительство», планируют наконец-то установить тотальный контроль над всей планетой.

Напомним, что еще в конце весны в интернете было выдвинуто прямое обвинение Биллу Гейтсу. Ему инкриминировалась «угроза человечеству», поскольку еще до пандемии он предрек ее появление, а сегодня фонд Гейтса входит в число немногих лабораторий, где ведется исследование коронавируса с целью разработки антидота.

Обвиняющая сторона утверждает, что вакцинация – это лишь повод. Она необходима, чтобы вместе с вакциной от вируса вводить людям чипы, позволяющие осуществлять круглосуточную слежку за ними. Для контроля над чипами строятся 5G-вышки, которые тоже имеют прямое отношение к Биллу Гейтсу.

Каких-либо реальных фактов обвинители не представляют – все выводы основываются исключительно на высказываниях миллиардера. Причем, злопыхатели забывают, что цитируемые ими фразы сам Гейтс говорил, обсуждая проблему увеличения выброса углекислого газа в атмосферу, а также во время эпидемии лихорадки Эбола.

В РФ же эта тема стала актуальной лишь недавно, после выхода в эфир выпуска «Бесогон ТВ» с Никитой Михалковым. В ней шла речь о том, что Билл Гейтс связан с Германом Грефом, о связи майкрософтского патента под № WO/2020/060606 с «числом дьявола – 666» и о чипизации всех жителей планеты (кстати, из-за активности россиян программа даже не была показана в повторе).

Говоря о «числе зверя», отметим, что этот момент уже расследовался, и его результаты показали, что вышеуказанный патент относится к технологии майнинга, нацеленной на экономичное использование компьютерных ресурсов во время их работы. Она активно разрабатывается, а самое главное, де юро г-н Гейтс не имеет ничего общего с этим патентом и технологией, поскольку уже не возглавляет корпорацию «Microsoft».

Что касается российских чиновников, то Валерий Фадеев, возглавляющий Совет по правам человека, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о существовании возможности тотальной чипизации, сославшись при этом на программу развития искусственного интеллекта, которая проводится в Москве. Один из разделов этого проекта посвящен чипам и их внедрению в биологический организм. На данном этапе своего развития, чипы связаны с повсеместно размещенными датчиками и камерами, и новое поколение этих устройств сможет распознавать человеческую мимику, реакцию зрачков, непроизвольные микродвижения и другие биологические параметры.

Учитывая актуальность проблемы, издание «ГЛАС» опубликовало интервью депутата от «Справедливой России» Анатолия Грешневикова. Анатолий Николаевич, являющийся зампредседателя комитета Госдумы по вопросам охраны окружающей среды и экологии, отметил, что тема «всеобщего чипирования» остается закрытой из-за негативного общественного мнения, хотя такое ноу-хау крайне выгодно любому «теневому правительству». Зарубежные финансовые потоки и транснациональные компании связывают с мировым правительством большинство российских олигархов и федеральных чиновников страны. Очевидность этого факта не стоит отрицать, ведь проект мировых политических сил «Золотой миллиард» уже давно перестал быть секретным. А его цель – уменьшить число жителей на планете Земля из-за сокращения ресурсов.

Депутат сообщил, что успел посмотреть передачу Михалкова и отметил актуальность и важность тем, поднятых Никитой Сергеевичем. Он подчеркнул, что россияне имеют право на свободу информации, гарантированное Конституцией, поэтому действия чиновников грубо нарушают ее постулаты. Власть не должна мешать работе журналистов и г-на Михалкова – такая цензура, противоречащая конституционным нормам, РФ не нужна.

Как стало известно, г-н Грешневиков лично обратился к генпрокурору относительно незаконных действий чиновников, а прокурор передал дело в московскую прокуратуру. Ответа на депутатский запрос пока не было, но Анатолий Николаевич утверждает, что вместе с депутатским корпусом будет добиваться, чтобы передача появилась в эфире, а россияне получили объективную информацию о возможной чипизации.

На вопрос о последствиях всемирного чипирования, г-н Грешневиков ответил, что если в какой-либо стране чипизация будет введена на принудительном уровне, граждане стран, где чипирование не является обязательным, не смогут въехать в нее, поскольку у спецслужб не будет их данных. Также люди не смогут совершать в этой стране покупки, поскольку финансовая информация также записывается на чип.

Рост количества стран с чипированными гражданами приведет к тому, что страны-антагонисты будут изолироваться. По мнению Анатолия Николаевича тотальная чипизация – негуманна и ее внедрение способно превратить страну и мир в один огромный цифровой концлагерь, уничтожив такое понятие, как «личная жизнь».