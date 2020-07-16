Киркоров пообещал рассказать о шокирующем сексе без обязательств

16.07.2020, 21:30, Новости дня

Певец Филипп Киркоров во время визита на фестиваль «Славянский базар» в Витебске раскрыл подробности своей личной жизни и пообещал когда-нибудь рассказать о своем сексуальном опыте, от которого у всех «зашевелятся волосы».

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом – и у вас зашевелятся волосы!» – сообщил Киркоров «Комсомольской правде».

Кроме того, музыкант рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить», – добавил певец.

В Витебске на Площади звезд открыли именную звезду Киркорова. Его плитка находится рядом со звездами с Аллы Пугачевой, Таисии Повалий, Тамары Гвердцители.

Ранее были подсчитаны убытки российских звезд из-за пандемии. Киркоров потерял больше всех, ущерб от приостановки его концертной деятельности оценили в 50 млн рублей.