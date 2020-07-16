В ООН отреагировали на сообщения о попытках хакеров «украсть» вакцину

16.07.2020, 21:30, Новости дня

ООН отреагировал на заявления британской стороны о попытках хакеров, якобы имеющих отношение к России, украсть у США, Британии и Канады данные о разработке вакцин от коронавируса.

Официальный представитель генсека ООН Сефан Дюжаррик в ходе брифинга ответил на просьбу прокомментировать данные о попытках похищения данных о вакцинах.

«У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у РФ нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.