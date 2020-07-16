«Думала, деньгами привлеку внимание»: Нюша призналась, что в школьные годы врала о состоятельной жизни своей семьи

16.07.2020, 21:30, Разное

Певица Нюша поделилась, на пути к большой сцене она встречалась с трудностями, особенно финансовыми. В школьные годы артистка врала о состоятельности своих родителей.

Нюша опровергла слухи о «покупке» ей отцом, участником коллектива «Ласковый май» Владимиром Шурочкиным, первого места на конкурсе «СТС зажигает звезду». Певица призналась, для записи первого альбома и съемок клипа ее папа вынужден был продать квартиру, в которой они тогда жили. Вспоминая взросление, исполнительница пояснила о своих мечтах о состоятельной жизни. В школьные годы артистка болезненно переживала неспособность родителей купить дорогой автомобиль или квартиру, поэтому она придумывала для сверстников истории о большом достатке семьи. Нюша тогда полагала, что с помощью денег можно обратить на себя внимание, поэтому лучшей подруге пояснила о жизни в многоэтажном доме с зоопарком, где живет жираф.