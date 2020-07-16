Личное: «Я говорил, что мне неприятно»

16.07.2020, 21:20, Разное

Журналист Павел Лобков был обвинён в сексуальных домогательствах.



Фото: Газета.ру

Первым обвинение озвучил журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников. Вот что он написал в Твиттере:

«Он (Лобков) лез ко мне целоваться, когда я стажировался на дожде, трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей жк ориентации. Я говорил что мне неприятно и я знаю к кому меня влечет, но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками».

Под постом Скрыльникова посыпались признания других парней в том, что Лобков лез и к ним.

Лобков на обвинения в сексуальных домогательствах к стажёру ответил:

Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать?

Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять- границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло…

Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта.

Прочитали? Представили Лобкова с его «милой игрой», «сомнительными комплиментами» и «намёками на близость»?

Что чувствуете вы?

Что чувствую я?

Отвращение. И дело тут — совсем не в диагнозе Лобкова (Павел объявил о том, что является ВИЧ-инфицированным с 2003 года) и не в его сексуальной ориентации, а в том, что он врёт. Наглая ложь всегда вызывает у меня отвращение.

Лобков пытается состроить из себя белого и пушистого дядечку, чья ошибка заключается лишь в том, что он запутался в современных нормах.

При чём тут «новая этика с её новыми определениями телесных границ»? В рамках любой этики — новой, старой, будущей — лезть к стажёру на работе — беспредел.

Представьте себе парнишку-стажёра. Лобков — авторитет, звезда, начальник. Пожилой, некрасивый человек, если уж на то пошло, который годится парнишке в отцы. И этот человек лезет. Лезет не в гей-клубе, не на вечеринке у друзей, а на работе!

Лезет несмотря на то, что парень сказал, что ему — неприятно и его к нему не влечёт. Лезет. Не останавливается. Уговаривает сменить сексуальную ориентацию. А когда правда выходит наружу, прикидывается добродушным простачком, который всего-навсего не понял, что времена изменились.

Да не изменились они и не изменятся никогда. Пожилой профессор, лезущий к студентке, пожилой телеведущий, лезущий к стажёру, — это всегда было и будет фу. Во все времена.

Почему?

Да потому, что флирт и секс — это всё-таки про взаимную симпатию, а не про продавливание нижестоящего вышестоящим.

Я считаю, что Лобков заслуживает увольнения за харассмент на рабочем месте.

А вы что думаете? Сталкивались с домогательствами на рабочем месте? Чего заслуживает Павел Лобков?