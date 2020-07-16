 

Лукашенко захотел ввести новое требование для президента Белоруссии

16.07.2020, 21:16, Новости дня

Кандидат на пост президента Белоруссии должен обязательно пройти службу в армии, это требование должно быть закреплено в конституции, сообщил глава республики Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД [снайперская винтовка Драгунова], а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там [на президентской должности] быть не должно», – передает слова Лукашенко БелТА.

Лукашенко также пошутил по поводу возможности женщины занять пост главы государства. «Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее», – сообщил он.

Напомним, Центризбирком Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что последним реальным соперником Лукашенко на президентских выборах является Светлана Тихановская.





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