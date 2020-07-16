Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

16.07.2020, 21:16, Новости дня

Бойкот Олимпийских игр 1980 года в СССР, объявленный некоторыми странами, стал ошибочным решением, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Бойкот Игр в Москве вообще ничего не дал, по крайней мере, в ФРГ это признали. Через пару месяцев после Игр мне говорили: «Мы совершили ошибку, это было неправильно». Даже тогдашний канцлер, который давил на нас в пользу бойкота, в 2008 году признал, что это было ошибкой», – цитирует Баха ТАСС.

Он отметил, что спортивный бойкот лишь вредит спортсменам, населению стран, поскольку они теряют возможность «делиться радостью и гордиться успехами своей олимпийской команды».

«Бойкот противоречит олимпийскому духу, это противоречит всем ценностям, которые мы имеем и отстаиваем в спорте», – подчеркнул глава комитета.

Стоит отметить, что 19 июля исполнится 40 лет со дня церемонии открытия Игр в Москве.

МИД РФ неоднократно выступал против политизации спорта. В декабре 2019 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг решения ВАДА по российским спортсменам, сравнила нападки на Россию с нападками на СССР перед Олимпиадой 1980 года.