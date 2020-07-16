Российские наемники в Африке: «ихтамнет», или все-таки есть?

16.07.2020, 21:10, Новости дня

В Кремле отрицательно восприняли американские санкции затрагивающие интересы российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом в четверг, 16 июля, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, к любым санкциям в отношении российских граждан и юрлиц Москва относится «чрезвычайно негативно».

Напомним, Минфин США накануне объявил о санкциях против физических и юридических лиц, которые позволили Евгению Пригожину, входящему в окружение Владимира Путина, избегать ранее введенных в отношении него американских санкций. В «черном списке» оказались трое человек и пять организаций, зарегистрированных, в том числе, в Судане, Гонконге и Таиланде.

Госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление в связи с санкциями Минфина.

«Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнер, которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом», – подчеркнул Помпео.

Вместе с тем в России на официальном уровне пока (на момент написания материала) не последовало никаких комментариев по поводу прозвучавших накануне обвинений Африканского командования США (AFRICOM) в минировании подступов к ливийской столице Триполи и ее окрестностям наемниками из действующей там с ведома российского правительства частной военной компании «Группа Вагнера».

AFRICOM заявило о наличии веских доказательств того, что вагнеровцы, заложив мины и самодельные взрывные устройства, в очередной раз нарушили оружейное эмбарго ООН и поставили под угрозу жизни мирных ливийцев.

«Спонсируемая российским государством «Группа Вагнера» демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев, – сказал генерал-майор Морской пехоты США и директор по операциям Африканского командования США Брэдфорд Геринг. – Безответственная тактика «Группы Вагнера» затягивает конфликт и приводит к страданиям и гибели мирных жителей. Россия может остановить их, но не хочет».

Прежде Москва всегда отрицала свою причастность к ЧВК Вагнера. Так, в июне этого года замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете заявил, что информация о воюющих в Ливии бойцах ЧВК Вагнера основана на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики. При этом дипломат игнорировал доклад наблюдателей ООН о том, что в Ливии находятся от 800 до 1200 вагнеровцев (по другим данным, их там гораздо больше).

Между тем, давно не секрет, что наемники готовятся, в частности, на военном полигоне Минобороны РФ Молькино в Краснодарском крае, где также расквартировано подразделение ГРУ, а вооружению и экипировке вагнеровцев могут позавидовать армии некоторых государств. Бойцы ЧВК Вагнера уже в течение нескольких лет выполняют грязную работу на украинском Донбассе, в Сирии и ряде африканских стран. Как они попадают туда без виз, но с оружием в руках за границу, в российском МИДе пояснять не берутся.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что так как ЧВК Вагнера формально в России как бы не существует, то организация, действующая по принципу «на нет и суда нет», тем и хороша для Кремля. По его мнению, действия российских наемников в Ливии проходят по категории секретных операций.

«Поэтому говорить о том, что Москва открыто нарушает требования ООН, не имеет смысла, – добавил он. – Она будет все отрицать и придерживаться испытанной тактики, которая определяется одним словом – «ихтамнет». В данном случае, наверное, логичнее задаться вопросом, зачем Россия, используя вагнеровцев, ввязывается в ливийский конфликт? Совершенно понятно, что он скорее всего продлится нескольких лет».

На взгляд аналитика, этот тот классический случай, когда интересы отдельных предпринимателей вроде господина Пригожина находятся в прямом противоречии с российскими государственными интересами: «Россия не нуждается в ливийской нефти, она точно не получит, даже если допустить, что Хафтар, которого она поддерживает, одержит победу в конфликте, нет никаких гарантий, что это принесет ей какие-то серьезные дивиденды. Пригожин обладает редкой способностью превратить свои интересы в российские в глазах руководства страны».

Не секрет, что Москва нарушает международные законы и соглашения, которые подписывает, но следует реалистически оценивать шансы на то, что удастся принудить силой ядерную державу к соблюдению ее международных обязательств, резюмировал Александр Гольц.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы Александр Шумилин считает, что информация AFRICOM нуждается в подтверждении. «Но, если исходить из того, что она верна, то мы имеем дело с актом продолжения усилий России, Эмиратов и Египта по восстановлению прежнего, относительно равного баланса сил между Хафтаром и правительством в районе Триполи, а минирование – это угроза мирному населению», – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Следовательно, стороны, сделавшие ставку на «фельдмаршала», не отказываются от планов его поддержки и силовыми методами стремятся продвинуть его в качестве как минимум равного правительству игрока на ливийском поле».

Весной нынешнего года конгрессмены США призвали Евросоюз усилить санкции против Евгения Пригожина.

Александр Шумилин уверен, что теперь американские санкции наверняка будут поддержаны европейскими странами. «Да, США, Европа и формально Россия выступают за прекращение боевых действий и перезапуск переговорного процесса в Ливии. Но позиции и подходы сторон (к решению проблемы) резко отличаются. Санкции очень жестко проводят линию раздела между евроатлантистами и Россией, Китаем, а также арабскими игроками, поддерживающими Хафтара», – заключил политолог.

По данным СМИ, российские ЧВК действуют в шестнадцати странах Африки.