Верховный суд Беларуси отклонил жалобу представителя Бабарико на отказ в регистрации кандидатом в президенты

16.07.2020, 21:06, Новости дня

16 июля Верховный суд Беларуси (ВСБ) отказался открывать дело по жалобе представителя Виктора Бабарико на решение отказать ему в регистрации кандидатом в президенты страны. Определение об этом опубликовано на сайте суда.

Представитель истца просил ВСБ отменить постановление Центризбиркома и обязать ЦИК зарегистрировать Бабарико кандидатом.

“Право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, который выдвинут кандидатом в президенты Республики Беларусь. Имеющий намерение быть кандидатом в президенты Республики Беларусь Бабарико постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года №92 не обжаловал и жалобу в Верховный суд не подписал. Поскольку подписание такой жалобой представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено, в возбуждении дела следует отказать”, – объясняется в документе.

Экс-банкира Бабарико, которого называли главным соперником действующего президента Александра Лукашенко, заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.

Кроме того, Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые экс-дипломат Валерий Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии “Белорусская социал-демократическая грамада” Сергей Черечень и жена блогера Сергея Тихановского Светлана.