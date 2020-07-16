 

Российские хакеры пытались похитить данные о вакцине от коронавируса – британский центр кибербезопасности

16.07.2020, 21:06, Новости дня

Российские хакеры намеревались взломать серверы организаций, занимающихся разработкой вакцин против коронавируса. Об этом 16 июля сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Взломщики входят в группировку APT29, также известную под названиями The Dukes и Cozy Bear; она действует под покровительством спецслужб России, говорится в сообщении.

Хакеры использовали уязвимости в компьютерных системах с помощью вредоносных программ WellMess и WellMail, чтобы загружать файлы с зараженных компьютеров, а также применяли так называемый фишинг – поддельные электронные письма. Атаки на разработчиков вакцины, помимо Соединенного Королевства, зафиксированы в США и Канаде, рассказали в NCSC.

“Мы осуждаем эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса”, – заявил операционный директор центра Пол Чичестер.

По его словам, научным центрам направлены рекомендации по защите от взломов.

Хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на структуры в США, Нидерландах, Норвегии, Чехии, Польше, Германии и т.д. Считается, что именно группа Cozy Bear, за которой стоит Служба внешней разведки РФ, взломала в июле 2016 года почтовый сервер Национального конгресса Демократической партии США.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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