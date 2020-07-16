10 интересных фактов о сериале “Фарго”: любовь Кирстен Данст, роман Юэна Макгрегора, прическа Билли Боб Торнтона и не только

16.07.2020, 21:05, Разное

Нелепая прическа Билли Боба Торнтона, придуманная им самим

Обладатель премии “Оскар” (причем за сценарий) бывший муж Анджелины Джоли, режиссер, актер Билли Боб Торнтон в первом сезоне “Фарго” сыграл роль философствующего наемника Лорна Малво, образ которого отсылает зрителей одновременно и к фильму Коэнов “Человек, которого не было”, где Торнтон исполнил главную роль, и к другому хиту братьев-режиссеров “Старикам тут не место”. С одиозным Антоном Чигуром сериального персонажа Торнтона роднит не только профессия, но и странноватая прическа с нелепой челкой. Ее на съемках “Фарго” Торнтон отрезал сам. Изначально для роли Малво актеру покрасили волосы и сделали темную бороду, но когда Торнтон увидел результат, то решил еще и самостоятельно отрезать челку, которая в итоге стала отличительной чертой его персонажа.

Билли Боб Торнтон в сериале “Фарго”Жена Мартина Фримана, посоветовавшая ему сыграть злодея

Если говорить про первый сезон “Фарго”, который уже сейчас доступен на more.tv, то вторую ключевую роль в нем сыграл британский актер Мартин Фриман, которого все зрители знают как Бильбо Бэггинса из “Хоббита” и Ватсона из сериала “Шерлок»”. Обычно играющий положительных добряков Фриман, появился в “Фарго”, благодаря его жене, которая, узнав, что Хоули предлагает актеру впервые в карьере сыграть роль почти злодея, сказала: “Ты должен это сделать!”. Персонаж Фримана – скромный подкаблучник-страховщик Лестер Найгаард, который, попав под влияние Малво, кардинальным образом меняет свой характер и становится не только соучастником, но и инициатором жестоких преступлений.

Мартин Фриман в “Фарго”

Кирстен Данст, нашедшая свою любовь

Прославившаяся еще подростком после выхода фильма “Интервью с вампиром”, успешная актриса Кирстен Данст долгое время не могла найти достойного партнера по жизни, хотя встречалась с такими красавчиками, как Джейк Джилленхол и Гаррет Хедлунд. Истинная любовь случилась у актрисы именно на съемках второго сезона “Фарго”, где она сыграла глуповатую парикмахершу Пегги Блумквист, которая вместе со своим рохлей-мужем оказывается втянута в большие – по меркам северной американской провинции – криминальные разборки. Исполнитель роли Эда Блумквиста – Джесси Племонс – и стал настоящим мужем Кирстен Данст. Они начали встречаться после выхода второго сезона, обручились, а уже в мае 2018-го у пары родился сын Эннис Говард Племонс.

Кирстен Данст и Джесси Племонс в сериале “Фарго”

Юэн Макгрегор, набравший вес

Третий сезон “Фарго”, который появится на more.tv 22 июля, – настоящий бенефис Юэна Макгрегора, сыгравшего здесь сразу две роли: характерного рецидивиста Рэя Стасси и его брата-близнеца, добропорядочного Эммита. Всю характерность Рэя зрители могут оценить уже в первом эпизоде третьего “Фарго”, где есть забавная сцена с полуголым Макгрегором, существенно набравшим вес для этой роли. Особо для этого актер ничего не делал, просто “ел, что хотел и когда хотел”. Впрочем, после съемок этой сцены он уже начал сбрасывать вес, так как Эммит по сюжету парень довольно стройный. Правда, для роли Рэя актеру приходилось ежедневно гримироваться более двух часов – в ход пошли, парик, накладной нос и набивка, придающая уже худеющему актеру вес. Грим зашел на “ура” настолько, что техперсонал (особенно раьотавший не на всех сменах) порой не понимал, что Рэй и Эммит – это один актер, тот самый “рыжий” из “На игле” и Оби Ван-Кеноби из “Звездных войн”.

Юэн МакГрегор в роли Эммита… … и в роли РэяМэри Элизабет Уинстэд, не знавшая, кого она сыграет

Партнершей “плохой” ипостаси Макгрегора стала “королева крика” Мэри Элизабет Уинстэд. Актриса согласилась на участие в третьем “Фарго”, даже не зная, кого сыграет. Она предполагала, что ей достанется роль “хорошей полицейской или милой домохозяйки из Миннесоты”. Но ожидания здесь были не равны реальности. В итоге она воплотила роль скандальной подстрекательницы, жены Рэя и бывшей мошенницы Никки Сванго. К слову, и этот экранный брак вылился в реальные отношения: исполнитель роли Рэя Юэн Макгрегор настолько увлекся своей коллегой, что даже развелся с женой Евой. Они с Мэри Элизабет Уинстед встречаются до сих пор.

Мэри Элизабет Уинстед

Мэри Элизабет Уинстед и Юэн Макгрегор в сериале “Фарго”

Кастинг, ставший для всех сюрпризом

Сериал “Фарго”, хоть и основан на одноименном фильме, но полностью идентичных произведению братьев Коэн героев в нем нет. Если в первом сезоне Хоули проводил эту персонажную “ниточку”, то продолжение антологии уже было вполне самостоятельными произведениями. Причем шоураннер сначала искал именно что актеров, а уже затем придумывал под них персонажей. Так, например, Джеффри Т.Донован, сыгравший ни много ни мало Роберта Кеннеди в “Дж.Эдгаре” Клинта Иствуда, когда с ним начали переговоры относительно второго сезона “Фарго”, спросил у Ноули, кого же он собственно сыграет. Шоураннер честно признался, что пока не знает, но уверен, что это будет герой, движимый внутренней силой. В итоге Доновану досталась роль старшего сына “крестного семейства” штата. Именно на его плечи и ложатся все неожиданные криминальные разборки и их нелепые последствия.

Кадр из сериала “Фарго”

Вечная зима, нашедшаяся в Канаде

Набрать вес для “Фарго” пришлось не только Макгрегору, но и уже упомянутой выше актрисе Кирстен Данст, которая честно признается, что перед и во время съемок просто почти постоянно ела пиццу и жареный сыр. Что немудрено, так как большая часть “Фарго” снималась в условиях суровой канадской зимы, в Калгари, где группа нашла сходные с Миннесотой пейзажи. Температура иногда достигала 30 градусов ниже нуля, так что все согревались, как могли. Правда, было и несколько смен, когда настолько же стабильная, как в России, канадская зима подвела – резко потеплело и снег, создающий фирменный белоснежный пейзаж “Фарго”, начал таять. Группе приходилось то привозить снег из гор, то пользоваться искусственным, а то и вовсе закидывать площадку рисовыми хлопьями, которые, смешавшись с остатками настоящего снега, начинали так скользить, что актеры еле могли удержаться в кадре. Да и ходить по холодной “рисовой каше” – удовольствие похлеще московских реагентов. К счастью, никто не пострадал.

Джесси Племонс и Кирстен Данст

Настоящий Фарго, прошедший путь от ненависти до любви

Несмотря на то, что съемки сериала проходили в Канаде, в сюжете разных сезонов сериала (за исключением четвертого, премьера которого состоится в скором времени) фигурирует американский штат Миннесота, где, кстати, снимался оригинальный фильм братьев Коэн. И там же, по иронии судьбы, расположен небольшой городок Хоули. А вот соседствующий с ним настоящий Фарго, давший название кинопроектам, уже находится в штате Северная Дакота, жители которого в середине 90-х, после выхода фильма просто возненавидели кинематографистов. Оригинальный фильм упрекали в том, что жители Фарго показаны туповатыми и добродушными пухляками, а сама локация сравнивалась с “Сибирью, только с семейными кафе”. Но если оригинальный фильм открыл всему миру Фарго, то вышедший уже в 2010-х одноименный сериал спровоцировал настоящий туристический бум, хотя часть местных жителей по-прежнему предупреждает туристов, что антология Хоули снималась все же в Канаде, а вовсе не в Фарго.

Кадр из сериала “Фарго”

Реальная история, доказательств которой не существует

Каждая серия “Фарго”, как и оригинального фильма, начинается с титра: “Это реальная история. События, о которых рассказывается в фильме произошли в Миннесоте в … году (в зависимости от сезона – Ред.) По просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим все показано так, как было на самом деле”. Однако затем и Коэны, и Хоули утверждали, что этот титр – тоже шутка, отражающая стилистику проекта. То есть на самом деле никаких убийств в Миннесоте не было, хотя если заглянуть в гугл, то найдутся тысячи подобных запросов, а журналисты – уже на волне успеха сериала – продолжают искать что-то похожее на факты. Так, в 2018-м в СМИ всплыла история о том, еще в начале “нулевых” на границе города Фарго полицией был обнаружен труп молодой японки, которая якобы прилетела из Токио в США, чтобы найти кейс с миллионами долларов из фильма Коэнов. К такому выводу пришла местная полиция, сотрудник которой смотрел “Фарго”. По мотивам этого путешествия именно с такой версией в Японии вышел полнометражный фильм “Кумико – охотница за сокровищами”, и только потом появилась документальная короткометражка, которая наконец рассеяла миф. Выяснилось, что девушка приезжала в Фарго, так как там жил ее возлюбленный – женатый американский бизнесмен, – и после того, как получила отказ, решила покончить жизнь самоубийством.

Кадр из фильма “Кумико — охотница за сокровищами”Все фильмы братьев Коэн, объединенные в одном проекте

Сериал “Фарго”, где Итан и Джоэл Коэны, главные абсурдисты современного кинематографа, выступили лишь идейными вдохновителями – квинтэссенция всех их фильмов. Название и локация оригинального “Фарго” – лишь первый шаг. Уже в первом сезоне Хоули, помимо “Человека, которого не было” и “Старикам тут не место” отсылает к визитной карточке Коэнов – “Большому Лебовски”, когда герой Фримана входит в кафе, где – сюрприз – акция на тот самый “Белый русский”, который так любил Чувак. Во втором сезоне в титрах звучит музыка, отсылающая к “О, где же ты, брат?”. В третьем сезоне в сериале появляется Майкл Стулберг, сыгравший в “Серьезном человеке”. И это уж не говоря про настроение сериала. Многие зарубежные критики писали о “Фарго”, как об единственном сериальном проекте “в духе братьев Коэн”. В четвертом сезоне, который должен выйти в скором времени, Хоули, впрочем, меняет место дислокации, “переезжая” в штат Миссури и расширяет национальный контекст, рассказывая об итальянских иммигрантах и афроамериканцах. У братьев Коэн такого не было! Тем интереснее увидеть, что же получилось у Хоули.

Майкл Стулберг и Юэн Макгрегор в “Фарго”

Текст: Мария Токмашева