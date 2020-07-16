Мнение: Как украинские террористы пытались подорвать аэродром в Джанкое

16.07.2020, 21:02, Разное

На АСД вышел объемный материал с подробностями известной истории с попыткой прорыва украинских террористов на территорию Крыма в 2016-м году, в ходе которой погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и ефрейтор ВДВ Семен Сычев.

Как следует из опубликованных документов, целью группы украинских террористов был аэродром в Джанкое. В документах приводятся все ответственные за это лица – начиная от тех, кто отдавал приказы и заканчивая рядовыми исполнителями.

Как «герои» Порошенко не взорвали Джанкой

Не так давно в украинских СМИ были обнародованы записи телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Записям уже почти четыре года, но своей актуальности они не потеряли. Байден тогда устроил форменную выволочку Порошенко, потребовав прекратить диверсии в Крыму. Речь шла о масштабной акции, которую сотрудники и агенты военной разведки Украины пытались провести в Крыму в августе 2016 года. Порошенко в разговоре клятвенно обещал, что «подобное не повторится», что, дескать, был не в курсе. Врал, конечно, а Байден сделал вид, что поверил.

Между тем, события 6-8 августа 2016 г. могли стать роковыми, реализуй «герои АТО» свой план в Крыму. К счастью, благодаря бдительности российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, подлая акция была сорвана.

6 августа исполняется ровно четыре года этим событиям в Крыму.

Благодаря документам, переданным нам украинскими патриотами в силовых структурах, и показаниям бывшего сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Георгия Абдыллаева, удалось установить всех участников украинской ДРГ, проливших кровь и сбежавших из Крыма, так и не выполнив свою главную задачу.

План многоходовой операции взрывать, сжигать и убивать в Крыму долго вызревал в головах сотрудников Специального резерва ГУР Минобороны Украины. Еще 3 февраля 2016 г. начальнику ГУР МОУ генерал-лейтенанту Кондратюку В.В. было доложено, что на территории ранее законсервированного аэродрома в г. Джанкой Республики Крым «командование ВС РФ создало и развернуло 39 отдельный вертолетный полк армейской авиации». На вооружении полка — десятки новейших и модернизированных ударных вертолетов, развернута батарея ПВО «Панцирь С1».

Планирующим развязать войну за Крым украинским военным этот вертолетный полк стал «костью в горле». У диверсантов, что называется, горели глаза и першило в горле. В ГУР Минобороны Украины посчитали, что находящийся в 50 км от «линии линии разграничения со временно оккупированной АР Крым» (так в Киеве называют свою государственную границу и российскую Республику Крым — О.П.) «в случае начала боевых действий будет использоваться в качестве одного из основных аэродромов подскока, а также может быть использован для нанесения удара по группировке ВС Украины в районе н.п. Чонгар и прилегающим населенным пунктам Херсонской обл.».

Кондратюк полностью поддержал замысел провести “специальное мероприятие (диверсию) по выведению из строя вертолетов и другой военной техники”.

Высшие чины в ГУР и ВСУ кивали головами, предвкушая награды. Ну как же, «отомстить москалям за Крым», в котором после украинских застоя и разрухи налаживается нормальная жизнь, там посчитали делом своей извращенной «чести». Под сенью военной разведки Украины в Херсонской области в обстановке полной секретности стали готовить группы диверсантов для броска в Крым. Некоторые подробности раскрыл уже упомянутый выше задержанный при попытке въезда в Россию украинский разведчик Абдыллаев. По его словам, в организации диверсионно-террористической акции на территории Крыма в августе 2016 г. кроме начальника СР ГУР МОУ полковника Максима Шаповал принимал активное участие и начальник оперативного отдела полковник Александр Громов. Кроме того, по предъявленным фотографиям Абдыллаев уверенно опознал самих участников ДТА — подполковника К.Буданова и агента В.Серова.

В мае 2016 года из претендентов были отобраны все диверсанты для проникновения в Крым. Каждая кандидатура проходила особую проверку на надежность. Но собеседования и тренинги, о которых упоминается в документах ГУР МОУ, были, скорее, обыденностью — главную проверку диверсанты прошли годом ранее в Донбассе. Для действий в Крыму отбирали лишь тех, кто повязан кровью, чтобы не «забуксовали» и «не дали заднюю». Таких в нынешней Украине тысячи и тысячи людей — озлобленных, загнанных в тупик нацизма, из которого оставляют лишь один выход — войну с Россией «разом і до кінця».

Основу группы составили действующие сотрудники военной разведки МОУ и боевики тербатов и воинских частей ВСУ с опытом боевых действий в Донбассе. А вскоре план операции был подписан тогдашним начальником Главного управления разведки генерал-лейтенантом Валерием Кондратюком (в 2020 г. за организацию диверсий и терактов на территории РФ и Донбасса он поощрен «миролюбивым» Зеленским назначением на должность главы Службы внешней разведки Украины — О.П.)

Судя по документам ГУР, «спецмероприятие» должно было состоять из пяти этапов. На первом этапе планировалось доставить контейнеры со взрывчаткой и средствами подрыва на территорию России морским способом с помощью надувных лодок и водолазного снаряжения «из района Коса Малая Херсонской области к участку побережья западной околицы с. Суворово Армянского района АР Крым». Затем — закладка тайника и эвакуация группы на Украину. Второй этап — перезаклада тайника уже другими лицами в районе, непосредственном примыкающем к месту диверсии на восточной окраине аэродрома в Джанкое. На третьем этапе планировалось легальное прибытие диверсантов к Джанкою через пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак». Четвертый и пятый этапы — диверсия и эвакуация исполнителей на Украину. Если подробнее, то в планах высадки подразумевалось ведение боевых действий с российскими силовиками, минирование и подрыв вертолётов, ЗРК «Панцирь» и систем залпового огня в Джанкое.

Перед высадкой в Крыму боевиков разместили на одной заброшенных херсонских баз под легендой группы БПЛА. Диверсанты так «убивали двух зайцев» сразу — для картинки пускали беспилотники и одновременно вели разведку крымского побережья, выявляя график и маршруты патрулей и дозоров российских пограничников, стремясь найти «окна» и бреши.

Первый этап операции «Камбала» по доставке на российский полуостров и закладке на побережье тайников с оружием и взрывчаткой был выполнен. Диверсанты с бесшумным оружием, тепловизорами и приборами ночного видения перевезли и спрятали груз. Работали они под видом спецслужб РФ — даже вывесили на лодке российский флаг.

Затем агенты «Сармат», «Форест», «Вульф», «Квинт» и «Плюс» сумели перенести тайник ближе к аэродрому Джанкоя — в село Победное. «Сармат» прибыл в Крым, якобы, на отдых к родне.

«Вульф» и «Форест» действовали как лица, которые сезонно работают в Крыму в сфере обслуживания и мелкой торговле. Легенда «Квинта» и «Плюса» — отдых в Севастополе.

Но на этом, собственно, успехи диверсантов закончились. В спецслужбы РФ поступила информация о том, что на военных объектах в Крыму украинская сторона готовит диверсии.

Кульминация наступила в ночь с 6-го на 7-е августа 2016 года в районе села Суворово Армянского района, где украинских диверсантов обнаружили отрудники ФСБ РФ во главе с Романом Каменевым. Ценой жизни офицера были предотвращены планы агентов Киева. Они бежали, побросав оружие и взрывчатку. Позже на месте боя изъяли целый арсенал: три гранаты Ф-1 и две РГД-5, две противопехотные и две противотанковые мины, 16 самодельных взрывных устройств (38,4 кг в тротиловом эквиваленте), четыре бутылки с пластидом (5,25 кг в тротиловом эквиваленте), пистолет «Гроза» и целую россыпь запалов, детонаторов и других компонентов для изготовления «адских машинок».

Уже после бегства из Крыма начальник Спецрезерва полковник Шаповал доложил начальнику ГУР МОУ генералу Кондратюку об «уничтожении группы захвата ФСБ РФ» членами ОГ «Филин» 02.10 07.08.2016 в районе с. Суворово. В военной разведке Украины принялись строчить наградные листы за операцию. Правда, спустя месяц стали проводить расследование, почему так и не удалось атаковать аэродром в Джанкое и взорвать вертолеты. По словам подполковника Абдыллаева, крайним за провал акции сделали начальника оперативного отдела СР ГУР МОУ Александра Громова.

Большей части диверсантов удалось скрыться на территории Украины. Кто затаился, а кто занялся привычным делом — быть карателем в Донбассе.

Агент «Плюс», он же Олег Дмитренко, после возвращения из Крыма сильно испугался за свою жизнь и обратился с заявлением к министру внутренних дел Украины Авакову А.Б. С просьбой «принять неотложные меры по обеспечению безопасности меня и членов моей семьи» в связи «с обнародованием информации со стороны Российской Федерации о причастности меня, гражданина Украины, Дмитренко Олега Станиславовича к террористической деятельности».

Лица, причастные к организации и проведению диверсионной акции в Республике Крым РФ в августе 2016 г.:

Кадровые сотрудники СР ГУР МОУ:

Санкционировали диверсию:



1. Начальник ГОУ МОУ генерал-лейтенант Кондратюк Валерий Витальевич, 01.01. 1970 г.р.;



2. Начальник Специального резерва ГУР МОУ Шаповал Максим Михайлович.

Подготовили и осуществили диверсию:



3. Начальник оперативного отдела — полковник Громов Александр Николаевич, 13.01.1981 г.р.;



4. Заместитель начальника оперативного отдела – полковник Колот Сергей Юрьевич, 12.11.1974 г.р.;

5. Руководитель группы — подполковник Буданов Кирилл Алексеевич, 04.01.1986 г.р.;

6. Заместитель руководителя группы — подполковник Тимков Дмитрий Михайлович, 31.10.1980 г.р.;

7. Начальник сектора — сотрудник оперативного отдела майор Гнаповский Александр Александрович, 26.10.1980 г.р.;

8. Разведчик — капитан Логинов Дмитрий Александрович, 21.05.1979 г.р.;

9. Разведчик — старший лейтенант Щаблий Дмитрий Николаевич, 29.03.1990 г.р.;

10. Разведчик — лейтенант Зинченко Глеб Александрович, 10.04.1995 г.р.;

Группа БПЛА:

11. Командир группы — майор Богун Андрей Михайлович, 17.04.1988 г.р.;



12. Оператор — старший лейтенант Войтко Андрей Анатолиевич, 21.06.1980 г.р.;



13. Оператор — лейтенант Бохаченко Александр Сергеевич, 01.03.1993 г.р.;

Отдельным списком стоят агенты СР ГУР МОУ, граждане Украины, действовавшие в Крыму:



14. Агент «Квинт» — Сандул Алексей Евгеньевич, 20.10.1981 г.р., в 2014-2015 гг. принимал участие в АТО на юго-востоке Украины в должности командира взвода разведки 37 отдельного мотопехотного батальона территориальной обороны ВС Украины. Завербован в декабре 2015 г. офицерами ГУР МОУ для проведения диверсий на территории Республики Крым. В ночь на 07.08.2016 г. участвовал в боестолкновении с сотрудниками ФСБ России;



15. Агент «Плюс» — Дмитренко Олег Станиславович, 19.12.1964 г.р., в 2014-2015 гг. принимал участие в АТО на юго-востоке Украины рядовым взвода разведки 37 отдельного мотопехотного батальона территориальной обороны ВСУ. Завербован в первом полугодии 2016 г. офицерами ГУР МОУ для проведения диверсий на территории Республики Крым. В ночь на 07.08.2016 г. участвовал в боестолкновении с сотрудниками ФСБ России;



16. Агент «Сармат» — Серов Виталий Александрович, 03.06.1971 г.р., принимал участие в АТО на юго-востоке Украины рядовым взвода разведки 37 отдельного мотопехотного батальона территориальной обороны ВСУ. Завербован в начале 2016 г. для проведения диверсий на территории Республики Крым. В ночь на 16.06.2016 г. осуществил закладку тайника с оружием и взрывчаткой в районе с. Суворово Красноперекопского района;



17. Агент «Форест» — Бован Александр Иванович, 23.12.1965 г.р., в 2014-2015 гг. принимал участие. В АТО на юго-востоке Украины.;



18. Агент «Вульф» — Осипюк Владимир Владимирович, 27.08.1968 г.р., в 2014-2015 гг. принимал участие в АТО на юго-востоке Украины при штабе 37 отдельного мотопехотного батальона территориальной обороны ВСУ (числился по штату в разведывательном взводе). Член организации «Никто кроме нас».

В заключение следует отметить, что в нашем распоряжении есть и другие документальные материалы, раскрывающие террористическую деятельность ГУР МОУ, которые мы планируем опубликовать в ближайшем будущем.

https://asd.news/articles/ukraina/kak-geroi-poroshenko-ne-vzorvali-dzhankoy/ – цинк

Хотелось бы пожелать, чтобы возмездие рано или поздно настигло вышеуказанных лиц тем или иным способом.

PS. Да, совсем забыл.



Полковник Шаповал в Киеве. Лето 2017-го года.