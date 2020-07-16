Арестованы подозреваемые в деле о торговле детьми

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16.07.2020, 20:53, Новости дня

В Москве арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Романа, Мельникова Владислава, Анисимова Кирилла, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Блиновой Татьяне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, избран домашний арест. Мера пресечения всем обвиняемым установлена до 14 сентября», – сообщила пресс-секретарь суда.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.





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