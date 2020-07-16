 

Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России

16.07.2020, 20:53, Новости дня

Литва к 2025 году намерена полностью отказаться от закупок электроэнергии в РФ и Белоруссии, сообщил в четверг министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас.

«Мы ставим перед собой задачу отказаться к 2025 году от приобретения электроэнергии в РФ и Белоруссии», – передает ТАСС его слова.

Вайчюнас уточнил, что в плане минэнерго республики указано продолжить переговоры с Латвией и Эстонией по бойкоту БелАЭС.

«Переговоры с Латвией и Эстонией об отказе от приобретения электроэнергии этой станции должны быть продолжены», – добавил он.

Как отметил министр, в этом плане особое значение приобретает синхронизации электросетей Литвы и других стран Балтии с Западной Европой с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).

Как утверждает Литва, проект БелАЭС осуществляется Белоруссией с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Бойкот БелАЭС готова поддержать Варшава. Таллин и Рига, в свою очередь, однозначно свою позицию не обозначили.

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. 





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