Зеленский наградил Кравчука

16.07.2020, 20:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого первого главу украинского государства Леонида Кравчука. Также он вручил ордена четырем депутатам Верховной рады первого созыва.

«За значительный личный вклад в создание государства, построение независимости украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения декларации о государственном суверенитете Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого 1 степени Кравчука Леонида Макаровича – председателя Верховной рады Украины в 1990-1991 годах, президента Украины в 1991-1994 годах», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Также Зеленский наградил орденом Свободы депутата Рады I, II и IV созывов Николая Поровского и посмертно – депутата Рады I, III – VI, VIII созывов Анатолия Матвиенко.

Кроме того, глава Украины вручил орден «За заслуги» I степени депутату Рады I созыва Александру Барабашу и орден «За заслуги» III степени – депутату Рады I созыва Мирославу Мотюку.

Ранее первый президент Украины в ходе выступления в Раде заявил, что расшатать «мощь» страны может противостояние центра и регионов.



