Береги капусту!

16.07.2020, 20:45, Разное

«Русал» читает Потанину нотации. Зачем и кому это нужно?

ОТ РЕДАКЦИИ

На пресс-конференции, которую «Новая газета» провела в Москве по итогам работы редакционной экспедиции на Таймыре, нам был задан вопрос: а планируются ли публикации об экологических проблемах других территорий Красноярского края и о роли в них компании «Русал».

Мы прекрасно понимаем подтекст этого вопроса. Владелец алюминиевой компании Олег Дерипаска также имеет вторую по размеру долю в «Норникеле», и у них с Владимиром Потаниным застарелый, можно сказать, экзистенциальный конфликт. Оба живут с искаженной картиной мира, в которой любые негативные публикации в СМИ появляются только по заказу оппонента.

Не будьте как Потанин и Дерипаска! Лучше прочитайте текст Алексея Тарасова, который с точностью до грамма взвесил ущерб, который наносят Сибири «Норникель» и «Русал». А также другие материалы, которые публиковала «Новая газета» о деятельности этих компаний — ссылки на них вы найдете в тексте.

Козлы начали читать проповеди. Значит, надо стеречь капусту. Просто поразительное заявление по следам норильских событий обнародовал «Русал» — второй по величине пакета (28%) владелец «Норникеля» после потанинского «Интерроса» (34%). Возмущение «чередой экологических аварий» «заставило» алюминщиков предложить совету директоров «Норникеля» «принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». Читай: дать порулить Норильском «русаловцам».

Послушайте. Это кто говорит? В городах присутствия «Русала» — перманентная экологическая катастрофа. Вот лишь несколько фактов из научных исследований последних лет (открытые источники, профильные институты и учреждения Минздрава, Роспотребнадзора, РАН).

Красноярск подвергается многосредовому канцерогенному риску с превышением в 8,84 раза, Ачинск — в 9,4 раза. А в Норильске превышение — 7,97. При этом замеряется в воздухе лишь 52 % канцерогенов, выбрасываемых промышленностью, в питьевой воде — 48%, в почве и пищевых продуктах — 20%, а 10% канцерогенов не контролируются здесь нигде (и это очень скромные оценки, говорят другие эксперты).

Максимальные значения канцерогенного пожизненного риска опять демонстрирует не Норильск, а Красноярск с его алюминиевым заводом, крупнейшим в мире, — КрАЗом (8,8) и Ачинск с его глиноземным комбинатом (10).

Ученые Москвы и Красноярска пишут: это неприемлемо, требуются экстренные меры. Но «Русал» хочет теперь оздоровить еще и Норильск

Да, по данным коллективного исследования (12 фамилий) ИБРАЭ РАН (Москва), ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина Минздрава РФ (Москва), Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, КрасГМУ Минздрава РФ, риск преждевременной смерти от суммарного воздействия загрязняющих веществ, рассчитанный на 100 тыс. человек, в Норильске спрогнозирован выше всех остальных городов — 242 дополнительные смерти в год, что связано с сильным загрязнением воздуха сернистым ангидридом, среднегодовые концентрации которого превышают рекомендуемые ВОЗ пороговые уровни в 40 раз.

В Ачинске — только 154 дополнительные смерти. А в Красноярске с загрязнением воздуха связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек.

Но пересчитайте на реальное число жителей этих городов.

И получим: в Норильске — около 400 дополнительных смерти ежегодно, в Ачинске — 160, а в Красноярске — 1232.

Скажете, в Красноярске много всего другого портит воздух? Доля АО «Русал-Красноярск» в загрязнении воздуха стационарными источниками растет: 45,4% в 2016-м и 47,5% в 2018 году (данные самого «Русала»).

КрАЗ — главный источник катастрофы, в которой живет город-миллионник.

О фтористой интоксикации наукой и врачами написаны тома. Например, Т. Шалина, Л. Васильева, ИГМУ, ссылаясь на 6 источников: «У женщин, закончивших беременность родами и проживающих до 3 км от алюминиевого завода и никогда не работавших на нем, было ретроспективно установлено распространение различных осложнений беременности и родов. Достоверно у женщин отмечались гестоз и анемия беременных, фетоплацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, заболеваемость новорожденных».

Роль алюминиевой интоксикации в разрушении личности и слабоумии всеобъемлюще и недвусмысленно подтвердилась 5 лет назад. К. Эксли и Т. Викерс из университета Киля (Стаффордшир, Англия) получили образцы мозговой ткани умершего пациента с ранней и агрессивной формой болезни Альцгеймера для элементного анализа и провели самый тщательный анализ содержания алюминия в одной области мозга у одного человека из всех когда-либо предпринимавшихся.

КрАЗ, 2019 год. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Их статья опубликована в Journal of Medical Case Reports (№ 41, 2014): гражданин контактировал с порошком сульфата алюминия на производстве 8 лет (так себе срок), но уже через короткое время после начала этой работы он жаловался на головные боли, усталость и язвы во рту. В 54 года появились проблемы с памятью и депрессия, в 58 ему поставили диагноз: Альцгеймер.

Состоявшиеся прошлой осенью общественные слушания материалов о воздействии на Красноярск КрАЗа стали жирным плевком, утопившим городское сообщество. Красноярцам сообщили: да, КрАЗ нарушает законодательство РФ, в частности, в жилой зоне превышены предельно допустимые концентрации фторидов газообразных и такого канцерогена, как бенз(а)пирен. Достижение технологических и гигиенических нормативов «Русалом» лишь планируется. И — только с 2025 года.

Никаких радикальных перемен — несмотря на митинги последних лет и протесты горожан — Красноярску не пообещали, игнорируя общественное мнение.

По всем последним госдокладам, именно Красноярск (Норильск выбрасывает намного больше гадости, но продувается ветрами) традиционно входит во все черные топы городов с самым грязным воздухом. Красноярск также периодически занимает лидирующие позиции в интернет-мониторинге AirVisual, фиксирующем загрязнение воздуха в крупных городах планеты в режиме реального времени.

И вот козлы, жрущие капусту тут, говорят о том, как важно сберечь капусту там. А для этого надо сменить тамошний козлиный менеджмент.

Если обидно за козлов, пусть будут волки и овцы. Или лисы и гуси. Но есть ли капусте или гусям разница, кто их сожрет?

На кого рассчитаны эти проповеди на звероферме? А почему бы «Русалу» не перенести свой головной офис в Красноярск или Братск? Он ведь обещал это уже не раз на протяжении последних лет. Почему бы не изменить свое «отношение к экологии и безопасности»?

В одном из цехов КрАЗа, входящего в состав ОАО «Русал». Фото: Александр Колбасов / ИТАР-ТАСС

Понятно, чудесное заявление связано не с заботой о норильско-таймырской экологии. Исключительно — с дивидендной политикой.

По этому вопросу, собственно, и кипели всегда сражения между алюминиевыми кастрюлями и медно-никелевыми котелками. Потанин, хоть и самый богатый россиянин, не самый большой упырь. Он всегда платил приличные налоги, край и живет на них, да на нефтяных деньгах от Ванкора. КрАЗ же выплавляет более миллиона тонн, это 2 млрд долларов ежегодно. И к сведению всех вещающих о какой-то его «градообразующей» и «формирующей бюджеты» важности для Красноярска и всего региона: краевой бюджет он пополняет на 0,36 % (в 2018 году — 12,7 млн долларов).

Потанин также всегда последовательно ратовал за увеличение капвложений, за реконструкцию — за счет уменьшения дивидендов. «Русал», который всегда хапал больше, чем мог проглотить, не отказываясь ни от чего, всегда был в огромных долгах и всегда нуждался в дивидендах «Норникеля» — для гашения этих долгов.

Каким образом «Русал» планирует заботиться лучше, чем Потанин, об экологии, если не снижать выплату дивидендов, не переоборудовать фабрики и комбинаты? Потанин оспорил штраф, но нет никаких сомнений, что в конечном итоге штраф оплатят, — разумеется, за счет и дохода акционеров. Вот это, видимо, «Русал» и бесит. И он говорит о том, как «Норникель» теперь выглядит со стороны «инвестиционного и экологического сообществ».

Тут действительно «Русалу» есть чем поделиться с Потаниным, тут у алюминщиков богатый опыт. Самый экологически грязный в мире алюминий по недоразумению (лишь благодаря тому факту, что в его производстве используется гидроэнергия, а не угольная) «Русал» и En+ пиарят как самый чистый и зеленый. Фактически это можно расценивать как обман рынков. И это длится уже давно, годы. И хорошо известно: если долго врать, потом сам начинаешь верить в то, что ты несешь.

Только этим эффектом можно объяснить тот факт, что «Русал» вздумал пообщаться об экологии.

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска. Фото: РИА Новости

Видный защитник природы Дерипаска в телеграм-канале всерьез пишет: «Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части РФ приведет к серьезному неурожаю, — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде, которое демонстрируют многие азиатские страны, — Китай, Корея, Индонезия. За ними потянулись Индия и Южная Африка». И т. д. и т. п.

В конце все-таки проговаривается, еще и выделив свой вывод жирным шрифтом: «У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы».

У него действительно времени на это нет.

Впрочем, Дерипаска уже ни при чем, он отстранен от «Русала», контроль над сибирской алюминиевой отраслью и гидроэнергетикой перешел к Минфину США, с ним согласованы изменения в советах директоров «Русала» и En+.

Сибиряки ждали, что отстранение прежнего собственника и смена управленческой команды повлияет на политику этих компаний в регионах их присутствия, она станет менее людоедской, — увы. И с какой стати теперь эти люди читают Потанину проповеди, упоминая уже не деньги, а экологию? Вернитесь в прежнюю парадигму, там вы убедительней.

Одноглазый дядя хорош, только когда вовсе нет дяди. А выбирать из двух похожих — какой смысл?

Алексей Тарасов

Обозреватель