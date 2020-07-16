Vivo представила для РФ смартфон X50 Pro

16.07.2020, 20:42, Новости дня

Компания Vivo в минувшем месяце представила линейку смартфонов Vivo X50, два из которых в скором времени поступят на российский рынок.

Представители марки указали, что модификации X50 и X50 Pro поступят в скором времени на прилавки магазинов. В более дорогой версии применили 6,56-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. В верхней части применили компактный вырез для фронтальной камеры на 32 мегапикселя. Основная камера имеет основной датчик 48 мегапикслелей и 60-кратный зум.

За производительность смартфона Vivo X50 Pro отвечает мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Емкость встроенной батареи достигает 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт