 

Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

16.07.2020, 20:42, Новости дня

Китайская компания Honor в скором времени выпустит в продажу новую модель ноутбука MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.

За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H в разных комплектациях портативного компьютера. Известно, что во всех версиях ограничились встроенной видеокартой. Кроме того, размер оперативной памяти составляет 16 гигабайт. Размер постоянной памяти – 512 гигабайт. Также известно, что новинка имеет внушительный 16,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением.

Приобрести новую модель в упрощенной версии можно по цене от 671 доллара, тогда как в более производительной модификации стоимость нового ноутбука составляет 740 долларов. Остальные характеристики и детали о модели будут озвучены после старта продаж ноутбуков.





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