 

В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке

16.07.2020, 20:37, Разное

Житель Тюмени на своей странице в сервисе TikTok опубликовал видео, на котором пожилой мужчина с орденами на груди копается в мусорном баке. Им оказался 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин, передает URA.Ru. Кроме того, в 1964 году он стал первооткрывателем Новопортовского нефтяного месторождения на Ямале. Его чествовали в Тюменской думе и награждали почетным знаком “Первооткрыватель месторождения”.





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