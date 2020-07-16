Армения заявила об атаке азербайджанского беспилотника по автомобилю МЧС

16.07.2020, 20:30, Новости дня

Азербайджанский беспилотник нанес удар по машине армянского МЧС, сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана нанес удар по машине МЧС, жертв нет», – сообщил Ованнисян в соцсетях, передает РИА «Новости».

Также он опубликовал фотографии сгоревшего автомобиля.

Опубликовано Четверг, 16 июля 2020 г.

Ранее минобороны Азербайджана пригрозило нанести удар по Мецаморской АЭС в случае нападения на Мингечевирское водохранилище.

В четверг сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.