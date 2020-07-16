Жителя Самарской области приговорили за убийство двухмесячной дочери

16.07.2020, 20:30, Новости дня

Суд приговорил жителя города Октябрьска Самарской области к 17 годам колонии строгого режима за убийство двухмесячной дочери, его жену – на полтора года условно за укрывательство преступления, сообщили в СК РФ по региону.

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине и женщине. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений) п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемый – отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил дочь утюгом по голове из-за того, что она долго плакала и не успокаивалась. Мать девочки, узнав о преступлении, скорую помощь не вызвала.

От полученных повреждений ребенок скончался. На следующий день злоумышленники положили тело ребенка в пакет и отнесли на свалку, расположенную рядом с домом.

«Приговором суда отцу ребенка назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а матери – 1,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1,5 года», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность), продолжается.

Ранее Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии Марию Пленкину, чья дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове – девочка пробыла там несколько дней одна без еды и воды.

А в Кирове Калужской области из окна пятого этажа выпал восьмилетний мальчик, которого отец оставил дома и уехал на заработки на несколько дней в Москву. Ребенок получил множественные телесные повреждения, но выжил.