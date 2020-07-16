 

В США началось расследование взлома аккаунтов миллиардеров и знаменитостей в Twitter

16.07.2020, 20:30, Новости дня

ФБР в США ведет расследование предполагаемого взлома аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter, сообщило в четверг агентство Reuters.

По последним данным Bloomberg, хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов, передает ТАСС.

Напомним, в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов. Подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber. 

Как сообщили в службе поддержки соцсети, массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам.





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