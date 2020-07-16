 

«Сидели на диване и плакали»: Леонид Агутин признался, как смог сохранить брак с Анжеликой Варум после обвинений в неверности

16.07.2020, 20:30, Разное

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются идеальной парой. Однако ранее в звездной семье происходили инциденты, из-за которых их брак был под угрозой.
Леонид Агутин познакомился с будущей супругой на концертах, и сразу понял, что без нее не может, однако не спешил активно действовать, поскольку считал себя недостойным певицы. К тому же у Варум на тот момент был парень. Позже у звезд начались романтические отношения, а в 1999 году родилась дочь Лиза. Агутин и Варум всегда были вместе на сцене и дома, храня взаимную любовь и верность. Однажды после бурной вечеринки, посвященной празднованию окончания фестиваля «Новая волна» в Юрмале, в Сети появились снимки, на которых запечатлен поцелуй музыканта с некой брюнеткой. Это стало большим ударом для Варум, она собрала вещи и уехала к маме. Сам артист из-за большого количества выпитого алкоголя совсем не помнил событий того вечера. Супруги вместе выступали, однако потом молча расходились по своим номерам. Анжелика Варум первой пришла к супругу, после чего они долго разговаривали и плакали, понимая, что не могут друг без друга.

В 2018 году появились слухи о романе композитора с участницей «Голоса» Элиной Чагой. Однако и сам артист, и его подопечная опровергли наличие романтических отношений. Анжелика Варум также отметила, что в их браке все хорошо, подчеркнув, «любимая жительница для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он в течение всей жизни посвящает стихи».





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