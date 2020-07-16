 

Личное: Любовь с Путиным

16.07.2020, 20:17, Разное

На этой фотографии вы видите Президента России Владимира Путина и фигуристку Елену Ильиных.


  Фото: Соцсети

Сдаётся мне, что, занимаясь сексом, Елена частенько видит перед собой лицо Путина.

Фигуристка состоит в романтических отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. Сергей, в свою очередь, обожает Владимира Владимировича. Обожает так истово и неистово, что вот:


Сергей Полунин и его Путин. Фото: КП

Путин — сильный, и эта его внутренняя сила и внешняя несокрушимость не может не вызывать сильных чувств. У одних это — животный страх. У других — слепое обожание. У третьих — осознанное уважение.

Я всё понимаю, Серёжа. И чувства твои сильные тоже понимаю,   но — ёлы-палы! — ты о бабе своей подумал? Каково ей, пытаясь сосредоточиться на собственном удовольствии, упираться взглядом в строгое лицо Президента?

Чо-то ржу. А вы?  

Кстати, как относитесь к татуировкам? Лично у меня их нет, не было и не будет. Я слишком хорошо для этого училась в школе.

Источник: Лена Миро





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